У Китаї створили робота, який допомагає лікувати від коронавірусу

Дослідники з одного з провідних університетів Китаю розробили робота, який, за їхніми словами, може допомогти врятувати життя під час спалаху коронавірусу. Апарат складається з роботизованої руки на колесах, яка може робити УЗД, брати мазки з рота і прослуховувати пацієнта за допомогою стетоскопа.

Такі завдання зазвичай виконуються лікарями особисто. Але з цим роботом, який оснащений камерами, медичний персонал може перебувати в іншій кімнаті і навіть в іншому місті.

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Усі лікарі дуже сміливі, – наводить джерело слова професора університету Цінхуа Чжена Гант (Zheng Gangtie), головного конструктора робота. – Але цей вірус дуже заразний... Ми можемо використовувати роботів для виконання найбільш небезпечних завдань.

Ідея прийшла до нього під час карантину в Ухані, коли він дізнався, що найбільша проблема полягає у зараженні лікарів, які безпосередньо контактують з хворими.

Зібравши команду розробників, Чжен взявся за адаптацію для нової діяльності вже відомих механізованих маніпуляторів, використовуваних на виробництвах і в космосі. За словами Чжена, роботи були майже повністю автоматизовані і могли навіть дезінфікувати себе після контакту з хворим. Однак лікарі попросили залишити елемент особистої присутності, який заспокійливо діє на пацієнтів.

У результаті команда створила двох роботів, які були випробувані лікарями у лікарнях у Пекіні. Один з них зараз перебуває в лабораторії команди в університеті, а інший – в госпіталі Уханю, де лікарі готуються використовувати його у своїй практиці.

Вартість робота складає 72 000 доларів. Розробники не планують комерціалізацію розробки, але сподіваються, що якась компанія візьме це на себе.

Зазначимо, що за час спалаху коронавірусу в Китаї заразилися понад 3000 медичних працівників.

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