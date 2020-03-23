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Карантин Коронавірус

Covidiot: з'явилося образливе слово для панікерів через коронавірус

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Covidiot: з'явилося образливе слово для панікерів через коронавірус - фото 1

Пандемія коронавірусу на планеті збагачує англійську мову новими словами, які відображають нові сенси. Так у Великобританії придумали нове слово – Covidiot.

Для позначення панікерів, які спустошують полиці супермаркетів через пандемію коронавірусу придумали термін Covidiot (Ковідіот). Слово вже з'явилося в словнику англійського сленгу Urban Dictionary.

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Новий термін утворився з двох слів – назви вірусу Covid-19 і слова idiot (ідіот). Тепер це слово люди активно починають використовувати в спілкуванні з усього світу.

Варто зазначити, що "Ковідіотами" можна називати не тільки панікерів, які винесли з супермаркетів всю крупу, а й тих, хто зовсім не дотримується ніяких запобіжних заходів в умовах всесвітнього карантину, піддаючи ризику зараження коронавірусом оточуючих.

Covidiot: з'явилося образливе слово для панікерів через коронавірус - фото 393642

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Джерело: breakingnews
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