Apple навчила Siri розпізнавати коронавірус: як перевіритись

У розпал пандемії коронавірусу багато компаній застосовують цифрові технології для допомоги власникам гаджетів. Не стала винятком і Apple. Нова функція віртуального помічника Siri дозволяє ознайомитися з симптомами COVID-19 і провести попередню діагностику, щоб вчасно звернутися до лікаря.

Список функцій голосового асистента Siri доповнився опитувальником, який допоможе власникам iOS-пристроїв розпізнати можливі симптоми захворювання.

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За командою "Чи є у мене коронавірус" віртуальний помічник поставить перелік питань, на які необхідно буде відповісти відповідно до запропонованих на екрані варіантів.

Насамперед Siri уточнить, чи відчуває користувач такі симптоми, як лихоманка, сухий кашель або задишка. При підтвердженні того, що вони яскраво виражені, з'явиться пропозиція звернутися за медичною допомогою. Якщо ж "пацієнт" не може визначитися зі своїм станом, з'явиться низка уточнюючих питань про наявність запаморочення, утрудненого дихання і болю у грудях. У разі підтвердження Siri також запропонує зв'язатися з лікарем і нагадає про спеціалізовані "медичні" додатки.

Якщо ж вищеперелічених симптомів у користувача немає, цифровий асистент порекомендує залишатися вдома, а при найменшому нездужанні звернутися за допомогою. Зараз функція працює на території США, в інших регіонах за аналогічним запитом Siri направляє власника гаджета на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ми ж нагадуємо про те, що руки мити потрібно часто і правильно:

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