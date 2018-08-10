У Грузії в серпні випав сніг: фотофакт

На популярному курорті Гудаурі в Грузії у четвер, 9 серпня, випав сніг.

Погода здивувала як туристів, так і місцевих жителів.

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Знімками та відео негоди користувачі соцмереж почали ділитися на своїх сторінках. Гудаурі розташований всього за 120 кілометрів від Тбілісі у Казбекському муніципалітеті. Курорт знаходится у гірській місцевості на висоті майже 2200 метрів. В основному сніг лежить високо у горах, але не випадає влітку в курортній зоні.

Погода здивувала як туристів, так і місцевих жителів

Також снігом замело і гору Казбек. Знімки зробили туристи, які розташувалися біля занедбаної метеостанції на висоті 3 700 метрів.

На популярному курорті Гудаурі в Грузії у четвер, 9 серпня, випав сніг

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