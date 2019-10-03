У цих країнах експерти рекомендують пережити апокаліпсис

Новозеландські вчені Метт Бойд і Нік Вілсон провели аналіз місць, які могли б послужити людству притулком на випадок всесвітньої катастрофи: наприклад, глобальної пандемії. Саме її вони вважають найімовірнішим "сценарієм Апокаліпсису", до якого можуть призвести відкриття в галузі біотехнології.

Якась частина людства зможе вижити навіть при несприятливому перебігу глобальної кризи, якщо правильно вибере місце, в якому можна його перечекати. Таким місцем міг би стати досить великий острів або острівна держава.

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Збудники хвороб легко подолають сухопутні кордони, тому ізольований самодостатній острів міг би зберегти технологічно розвинену популяцію, яка могла б населити Землю після катастрофи, – стверджують вчені.

У ролі потенційних притулків Вілсон і Бойд розглядали незалежні суверенні держави, що не мають сухопутних кордонів (і не пов'язані мостами) з іншими країнами, з населенням понад 250 тисяч осіб. Враховувалося географічне положення, наявність природних ресурсів, а також політичні та соціальні особливості суспільства, що склалися в державі. Підсумком праці став список з 20 держав, які ранжирували за шкалою від нуля (непридатний для виживання) до одного (найбільш придатний).

Першу позицію посідає Австралія

З усієї вибірки виділяються три країни: Австралія (оцінка 0,71), Нова Зеландія (0,68) і Ісландія (0,64). Ці держави, на думку авторів статті, мають все необхідне, щоб зберегти людство під час глобальної пандемії і стати основою для побудови нового суспільства.

Це країни з високим ВВП, самодостатні у виробництві продуктів і видобутку енергії, а також досить віддалені [від інших держав], – підсумовують вчені.

Решта країн (серед яких – Японія, Барбадос, Куба, Ямайка, Фіджі) отримали не більше 0,5 за шкалою, розробленою вченими. "Деяким з розглянутих острівних країн не вистачало ресурсів, у тому числі енергоносіїв, а також соціального капіталу та політичної стабільності для ефективної взаємодії [людей] після катастрофи", – пояснюють свої оцінки Бойд і Вілсон.

Дослідники визнають той факт, що їх методологія може мати низку недоліків, які вони сподіваються виправити в подальших дослідженнях. Крім того, в майбутньому необхідно більш детально розглянути вплив кліматичних змін на вибір "Ноєвого ковчега". На думку вчених, подібний рейтинг може стати "страховим полісом" на випадок, якщо пандемія все-таки почнеться.

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