Чому потрібно відмовитися від прання у делікатному режимі

Попередні дослідження показали, що при пранні визначальними факторами потрапляння в воду великої кількості мікропластику є швидкість обертання барабана пральної машини, частота зміни напряму його обертання та довжина пауз. Утім, з'ясувалося, що є ще один фактор, і він не менш важливий!

Під час нового дослідження вчених з Університету Ньюкасла з'ясувалося, що навіть при зниженні впливу всіх цих факторів найбільше пластику потрапляє з тканини назовні, якщо кількість води відносно ваги речей велика – тобто при режимах типу "делікатне прання".

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Це через те, що великий обсяг води, використовуваної в делікатному циклі, який повинен захищати чутливий одяг від пошкоджень, насправді, виймає більше волокон з матеріалу, – говорить провідний автор роботи Макс Келлі.

Щоб визначити, як саме пластик відділяється від тканини, автори скористалися терготометром – невеликим пристроєм, що складається з восьми невеликих мийних судин. Терготометр, як правило, використовується при тестуванні мийних засобів. За допомогою нього команда перевірила різницю при використанні різної кількості води, температури, швидкості віджимання та часу прання. При зміні кожного параметра число часток пластику, що потрапили в воду, підраховувалася за допомогою автоматизованої системи.

Параметри, які давали найбільшу кількість відокремлених мікроволокон, найближчі до тих, що наші звичайні пральні машини видають при делікатному пранні. Автори перевірили це на стандартних пральних машинах, використовуючи обладнання випробувального центру компанії Procter and Gamble. У співпраці з Единбурзьким університетом. Автори навіть зняли процес відділення мікропластікових волокон на відео. Один делікатний цикл прання збільшує кількість мікроволокон, що потрапили в воду, на 800 тисяч частинок у порівнянні зі стандартним режимом.

Учені відзначають, що відповідь на питання про те, як уникати додаткового рівня забруднення, не одна і проблеми криються в декількох областях відразу. По-перше, кількість мікропластику залежить від виробника одягу. Це і склад тканини, і те, як виготовлені нитки.

По-друге, важливо використовувати правильну кількість мийного засобу. Якщо прати майже зовсім без нього, відділення мікропластіку збільшується через більше тертя тканини. При цьому ранні дослідження показали, що використання надмірної кількості порошку не допомагає зменшити відділення мікроволокон у порівнянні з нормальним, а надлишок мийних засобів, що потрапляють у воду, негативно відбивається на загальному стані довкілля.

По-третє, надмірне використання режимів прання типу делікатного призводять до того, що в воду потрапляє більше пластикових мікроволокон, а також більша кількість прального порошку в розрахунку на кілограм випраних речей.

Учені сподіваються, що їх праця вкаже виробникам на недоліки їх техніки, і в майбутньому вона стане кращою. Вони відзначають, що деякі виробники пральних машин оголосили про впровадження фільтрів, які допоможуть вловлювати ці волокна.

"Однак перш ніж це дасть ефект, може пройти якийсь час, а ми вже можемо вносити невеликі щоденні зміни прямо зараз, щоб допомогти зменшити наш вплив, – говорить Келлі. Найпростіше – не прати маленькі обсяги одягу часто, а почекати, поки набереться достатньо речей на повноцінного прання. Крім того, краще сушити речі природним шляхом, а не користуватися кожен раз функцією автоматичної сушки. Відповідно до недавнього дослідження, сушка в машині витягує з речей у 3,5 раза більше мікропластику, ніж прання, причому ці волокна потрапляють в повітря".

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