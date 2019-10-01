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Від Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг: фотофакт

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Від Антарктиди відколовся айсберг - фото 1
Від Антарктиди відколовся айсберг / bbc

В Антарктиді сформувався найбільший за останні 50 років айсберг, який має вагу близько 315 мільярдів тонн і площу 1636 квадратних кілометрів.

"Від Антарктиди недавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою у 315 млрд тонн і площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острові Скай. Айсберг отримав назву D28", – йдеться в повідомленні.

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Від Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг: фотофакт - фото 358704

Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

Вчені будуть ретельно відслідковувати рух цього величезного шматка льоду, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавання.

Від Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг: фотофакт - фото 358703

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Джерело: bbc
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