Від Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг: фотофакт

В Антарктиді сформувався найбільший за останні 50 років айсберг, який має вагу близько 315 мільярдів тонн і площу 1636 квадратних кілометрів.

"Від Антарктиди недавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою у 315 млрд тонн і площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острові Скай. Айсберг отримав назву D28", – йдеться в повідомленні.

І ще: Останні 5 років стали найспекотнішими в історії: наскільки зросла середня температура

Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

Вчені будуть ретельно відслідковувати рух цього величезного шматка льоду, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавання.

Читайте також: В Італії на полі створили гігантський портрет Грети Тунберг за допомогою трактора: відео