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У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати
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Берлін – місто, яке не асоціюється з рештою Німеччини. Він живе окремим яскравим життям і тут немає місця стереотипній німецькій педантичності та строгості. Ділимося з вами актуальною інформацією про найпопулярніші та найцікавіші місця у Берліні, які варто відвідати туристу.
Купуємо квитки у Берлін
Золоте правило економних мандрів – купуйте квитки заздалегідь. Так ви натрапите на хороші знижки. Свої квитки ми придбали за три місяці до вильоту за дешевим тарифом й суттєво зекономили. Також не забувайте, що дешеві квитки швидко розбирають, тож не зволікайте, якщо бачите привабливу ціну.
Щоб не було проблем з митним контролем, вивчіть кілька фраз англійською або німецькою. Вас можуть запитати про мету поїздки, зворотні квитки, житло тощо. Нас прикордонники питали, чи маємо заброньований готель чи апартаменти. Видрукована квитанція стане у пригоді.
Обирайте саме літак, адже це найвигідніший варіант: найшвидший (до 2 годин) й подекуди дешевший, ніж автобус, який їде цілу вічність через пів Європи.
Наш маршрут: Львів – Берлін – Львів
Вартість квитків з особи:
- Переліт зі Львова до Берліна – 555 гривень.
- Переліт з Берліна до Львова – 555 гривень.
- Загальна ціна за квитки туди-назад – 1110 гривень.
Така ціна вийшла, оскільки ми є учасниками Wizz Discount Club. Без членства клубу додавайте ще до вартості кожного квитка приблизно 300-400 гривень.
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Який багаж брати на літак у Берлін
Мандрувати з ручною поклажею, адже це дешевше й зручніше. Пам'ятайте, що ручна поклажа має відповідати розмірам, які рекомендовані компаніями-перевізниками. Щоб не доплачувати, переконайтеся, що ваша сумка чи портфель відповідного розміру. Адже доплата може вдвічі перевищувати вартість квитка на літак!
- Ручна поклажа Ryanair – 40 см х 20 см х 25 см
- Ручна поклажа Wizz Air – 40 см х 30 см х 20 см
Додаткові маленькі сумочки не беріть – вас змусять їх все одно покласти в портфель. Для зручності можете спакувати в багаж екоторбинку, яка не займає багато місця. З нею ви можете гуляти містом, а наплічник залишити в апартаментах.
Обираємо житло у Берліні
Оренда помешкання – важливий етап. Готелі, хостели, квартири, підселення до місцевих через сервіс CouchSurfing – варіантів багато. Хостели у Берліні досить дорогі, адже за ті самі 20-30 євро за ніч можна орендувати хорошу квартиру.
Скористайтеся сервісами оренди апартаментів – Airbnb або Booking. Переваги квартири очевидні: можна комфортно ночувати без сусідів й готувати. Ціни та рівень житла є на будь-який смак, тому оберіть те, що вам найбільше до вподоби. Пам'ятайте, що найзручніше орендувати житло неподалік від центру, щоб не витрачати зайві кошти на проїзд.
Після бронювання сконтактуйтеся з власником квартири, аби не виникало проблем із поселенням. А ще можете суттєво зекономити на Airbnb, якщо скористаєтеся лінком – економія до 40 євро на ночівлю. Також зверніть увагу на фінальну ціну, адже іноді оренда житла може коштувати втричі дешевше, ніж, до прикладу, комісія за прибирання.
Ціни на транспорт в Берліні
З транспортом все складно! І дорого. З усіма видами та цінами на квитки ознайомтеся ТУТ.
У Берліні є кілька аеропортів й обидва розташовані не у центрі, тому найкращий трансфер до міста – метро. Їхати до центру близько години й, можливо, з пересадкою. Одразу подумайте, як вам краще пересуватися містом, адже Берлін дуже велике місто. Пішки ви зможе гуляти лише центром, а далі доведеться все ж пересідати на громадський транспорт.
Найкращий варіант: придбати кількаденний квиток на всі види транспорту: метро, автобуси та трамваї. Так ви не будете переживати за пересадки, контролерів, нічні та денні квитки, а обійдеться це дешевше, ніж щоразу купувати новий квиток. Проте не завжди це може буде дешевше. Важливо проаналізувати карту метро Берліна, адже вона ділиться на різні зони, які відрізняються за ціною.
У Берліні є три тарифні зони: зона A оточена кільцем електрички й це міський центр. Зона B доходить до межі самого міста і містить аеропорт Тегель (Tegel TXL), а зона С охоплює деякі околиці, в тому числі й Потсдам, аеропорт Шенефельд (Schönefeld SFX) і Оранієнбург.
Одноразовий квиток на всі зони Einzelfahrausweis – 3,40 євро
Одноденний квиток на всі зони Tageskarte (діє не 24 години, а до 3:00) – 7,70 євро
Тижневий квиток на всі зони 7-Tage-Karte – 37,50 євро
Також в Берліні є туристичні карти. Вони вигідні мандрівникам, якщо ви точно впевнені, що будете відвідувати музеї, ресторани, галереї тощо. Якщо ви вагаєтеся або не будете купувати вхідні квитки в туристичних локаціях, то такі транспортні квитки вам не підійдуть. Проаналізуйте такі фактори й вирішить, який квиток вам доцільніше купувати: тривалість подорожі, кількість бажаних до відвідування пам'яток, місця харчування тощо.
WelcomeCard. Це квиток на необмежену кількість поїздок на громадському транспорті від двох до шести днів в Берліні або Берліні та Потсдамі. Також ви отримуєте знижку до 50% на відвідування більш ніж 200 берлінських пам'яток і культурних центрів, включаючи тури по місту з гідом, тури на велосипедах і катерах, музеї, театри і шоу, ресторани, клуби, дискотеки і сувенірні магазини. Бонусом надаються карти Берліна і Потсдама і схема громадського транспорту міста.
1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на всі зони 48 годин – 23 євро
З цінами ознайомтеся на офіційному сайті WelcomeCard. Придбати карту можна в туристичних інформаційних центрах або онлайн.
Berlin City Tour Card. Це транспортно-екскурсійна карта, яка діє від 48 годин до 6 днів. Дає знижки від 15 до 50% при відвідуванні значного списку пам'яток міста – в музеях, в Берлінській телевежі, на екскурсійних турах тощо. З повним списком об'єктів можна ознайомитися на сайті Berlin City Tour.
1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на всі зони 48 годин – 18,90 євро
EasyCityPass. Це квиток на безлімітний проїзд і знижки у понад 80 закладах міста. Детальна інформація на сайті.
1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на зони АВ 48 годин – 18,90 євро
Joycard дозволяє безкоштовно їздити на громадському транспорті Берліна та дає право на знижки у понад 100 закладах Берліна.
1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на всі зони 48 годин – 16,90 євро
Як додаткові варіанти, можете орендувати авто чи велосипед. І так, і так буде зручно пересуватися. Все залежить від вашого бюджету.
Як розраховуватися у Берліні: готівка чи картка
Карткою можна розраховуватися у багатьох місцях: транспорт, кафе, супермаркети, магазини тощо. Головне, заздалегідь уточніть у вашому банку чи карта підтримує конвертацію валюти.
Проте не кредитками єдиними. Готівку все ж таки краще мати з собою. З нами трапилось кілька ситуацій, які вимагали саме готівку.
Аби полегшити підрахунки та переведення злотих в гривні – множте все на 28.
До слова, харчуватися у кафе Берліна не дуже дешево – 7-15 євро за страву. Краще готуйте вдома, адже продукти в супермаркетах досить дешеві, а найдешевший супермаркет – Lidl. Також не викидайте пляшки. Їх можна здати у спеціальних автоматах в супермаркетах. За кожну пляшку отримуєте талон на 0,25 євро, який можна використати у тому ж таки супермаркеті.
Що подивитися в Берліні безкоштовно
Кімната тиші біля Бранденбурзьких воріт. Праворуч історичної пам'ятки є кімната тиші, яку можна абсолютно безкоштовно відвідати щодня до 17:00. Завітайте сюди й оцініть контраст з містом, відчуйте наскільки мегаполіс шумний та гамірний.
Місто засинає, прокидається нічний Берлін
Місто-свято! Тут усі розважаються та веселяться. Ви не зможете стояти осторонь.
Обов'язково виділіть час, щоб скористатися музичною кабінкою. Ціна задоволення: 2 євро, 4 євро, якщо з фото, 6 євро, якщо ще й відео. Обираєте пісню зі списку, оплачуєте й приблизно 5 хвилин насолоджуєтесь індивідуальною дискотекою. У кабінку поміститься не більше трьох людей. Можете натискати на різні кнопки: додайте світлових ефектів та важкого диму.
Як сприймати Берлін
Щоб зрозуміти це місто, не потрібно відвідувати усі музеї та історичні будівлі. Берлін розкриється перед вами сам, якщо ви дійсно хочете знайти з ним спільну мову: перед сходом сонця біля каналу, у пообідню зливу, серед гучного натовпу туристів, вечірньою прогулянкою шумним кварталом, у гамірному метро та у тихих парках...і ще у багатьох дрібних ситуаціях та локаціях.
Не потрібно виправдовувати його занадто розкуту поведінку. Вам лише треба почути його історію, щоб зрозуміти, чому Берлін так любить свободу. І він святкує цю свободу щомиті! Берлін вміє насолоджуватися життям, адже знає ціну такої можливості. Насолоджуйтесь атмосферою вільного міста. Тут у повітрі змішуються запахи канабісу, шаурми, алкоголю й усіх це влаштовує. До речі, місцеві розповідають, що за законом курити траву та пити алкоголь тут наче не можна, але на практиці поліція не звертає на це увагу.
Валентина Рущак, Радіо МАКСИМУМ
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