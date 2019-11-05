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У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати

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У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 1

Берлін – місто, яке не асоціюється з рештою Німеччини. Він живе окремим яскравим життям і тут немає місця стереотипній німецькій педантичності та строгості. Ділимося з вами актуальною інформацією про найпопулярніші та найцікавіші місця у Берліні, які варто відвідати туристу.

Купуємо квитки у Берлін

Золоте правило економних мандрів – купуйте квитки заздалегідь. Так ви натрапите на хороші знижки. Свої квитки ми придбали за три місяці до вильоту за дешевим тарифом й суттєво зекономили. Також не забувайте, що дешеві квитки швидко розбирають, тож не зволікайте, якщо бачите привабливу ціну.

Щоб не було проблем з митним контролем, вивчіть кілька фраз англійською або німецькою. Вас можуть запитати про мету поїздки, зворотні квитки, житло тощо. Нас прикордонники питали, чи маємо заброньований готель чи апартаменти. Видрукована квитанція стане у пригоді.

Обирайте саме літак, адже це найвигідніший варіант: найшвидший (до 2 годин) й подекуди дешевший, ніж автобус, який їде цілу вічність через пів Європи.

Наш маршрут: Львів – Берлін – Львів

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365596
Ще один лайфхак, як зекономити на перельотах компанії Wizz Air – станьте учасником Wizz Discount Club. Вартість для 2 пасажирів – 40 євро на рік, а для 6 пасажирів – 80 євро на рік. Якщо ви впевнені, що за рік у вас буде понад 2 подорожі, то сміливо купуйте членство у клубі, адже воно швидко себе окупить.

Вартість квитків з особи:

  • Переліт зі Львова до Берліна – 555 гривень.
  • Переліт з Берліна до Львова – 555 гривень.
  • Загальна ціна за квитки туди-назад – 1110 гривень.

Така ціна вийшла, оскільки ми є учасниками Wizz Discount Club. Без членства клубу додавайте ще до вартості кожного квитка приблизно 300-400 гривень.

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Який багаж брати на літак у Берлін

Мандрувати з ручною поклажею, адже це дешевше й зручніше. Пам'ятайте, що ручна поклажа має відповідати розмірам, які рекомендовані компаніями-перевізниками. Щоб не доплачувати, переконайтеся, що ваша сумка чи портфель відповідного розміру. Адже доплата може вдвічі перевищувати вартість квитка на літак!

  • Ручна поклажа Ryanair – 40 см х 20 см х 25 см
  • Ручна поклажа Wizz Air – 40 см х 30 см х 20 см

Додаткові маленькі сумочки не беріть – вас змусять їх все одно покласти в портфель. Для зручності можете спакувати в багаж екоторбинку, яка не займає багато місця. З нею ви можете гуляти містом, а наплічник залишити в апартаментах.

Обираємо житло у Берліні

Оренда помешкання – важливий етап. Готелі, хостели, квартири, підселення до місцевих через сервіс CouchSurfing – варіантів багато. Хостели у Берліні досить дорогі, адже за ті самі 20-30 євро за ніч можна орендувати хорошу квартиру.

Скористайтеся сервісами оренди апартаментів – Airbnb або Booking. Переваги квартири очевидні: можна комфортно ночувати без сусідів й готувати. Ціни та рівень житла є на будь-який смак, тому оберіть те, що вам найбільше до вподоби. Пам'ятайте, що найзручніше орендувати житло неподалік від центру, щоб не витрачати зайві кошти на проїзд.

Після бронювання сконтактуйтеся з власником квартири, аби не виникало проблем із поселенням. А ще можете суттєво зекономити на Airbnb, якщо скористаєтеся лінком – економія до 40 євро на ночівлю. Також зверніть увагу на фінальну ціну, адже іноді оренда житла може коштувати втричі дешевше, ніж, до прикладу, комісія за прибирання.

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365603

Ціни на транспорт в Берліні

З транспортом все складно! І дорого. З усіма видами та цінами на квитки ознайомтеся ТУТ.

У Берліні є кілька аеропортів й обидва розташовані не у центрі, тому найкращий трансфер до міста – метро. Їхати до центру близько години й, можливо, з пересадкою. Одразу подумайте, як вам краще пересуватися містом, адже Берлін дуже велике місто. Пішки ви зможе гуляти лише центром, а далі доведеться все ж пересідати на громадський транспорт.

Найкращий варіант: придбати кількаденний квиток на всі види транспорту: метро, автобуси та трамваї. Так ви не будете переживати за пересадки, контролерів, нічні та денні квитки, а обійдеться це дешевше, ніж щоразу купувати новий квиток. Проте не завжди це може буде дешевше. Важливо проаналізувати карту метро Берліна, адже вона ділиться на різні зони, які відрізняються за ціною.

У Берліні є три тарифні зони: зона A оточена кільцем електрички й це міський центр. Зона B доходить до межі самого міста і містить аеропорт Тегель (Tegel TXL), а зона С охоплює деякі околиці, в тому числі й Потсдам, аеропорт Шенефельд (Schönefeld SFX) і Оранієнбург.

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365611

Одноразовий квиток на всі зони Einzelfahrausweis – 3,40 євро
Одноденний квиток на всі зони Tageskarte (діє не 24 години, а до 3:00) – 7,70 євро
Тижневий квиток на всі зони 7-Tage-Karte – 37,50 євро

Також в Берліні є туристичні карти. Вони вигідні мандрівникам, якщо ви точно впевнені, що будете відвідувати музеї, ресторани, галереї тощо. Якщо ви вагаєтеся або не будете купувати вхідні квитки в туристичних локаціях, то такі транспортні квитки вам не підійдуть. Проаналізуйте такі фактори й вирішить, який квиток вам доцільніше купувати: тривалість подорожі, кількість бажаних до відвідування пам'яток, місця харчування тощо.

WelcomeCard. Це квиток на необмежену кількість поїздок на громадському транспорті від двох до шести днів в Берліні або Берліні та Потсдамі. Також ви отримуєте знижку до 50% на відвідування більш ніж 200 берлінських пам'яток і культурних центрів, включаючи тури по місту з гідом, тури на велосипедах і катерах, музеї, театри і шоу, ресторани, клуби, дискотеки і сувенірні магазини. Бонусом надаються карти Берліна і Потсдама і схема громадського транспорту міста.

1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на всі зони 48 годин – 23 євро

З цінами ознайомтеся на офіційному сайті WelcomeCard. Придбати карту можна в туристичних інформаційних центрах або онлайн.

Berlin City Tour Card. Це транспортно-екскурсійна карта, яка діє від 48 годин до 6 днів. Дає знижки від 15 до 50% при відвідуванні значного списку пам'яток міста – в музеях, в Берлінській телевежі, на екскурсійних турах тощо. З повним списком об'єктів можна ознайомитися на сайті Berlin City Tour.

1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на всі зони 48 годин – 18,90 євро

EasyCityPass. Це квиток на безлімітний проїзд і знижки у понад 80 закладах міста. Детальна інформація на сайті.

1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на зони АВ 48 годин – 18,90 євро

Joycard дозволяє безкоштовно їздити на громадському транспорті Берліна та дає право на знижки у понад 100 закладах Берліна.

1 дорослий (+3 дитини до 14 років) на всі зони 48 годин – 16,90 євро

Як додаткові варіанти, можете орендувати авто чи велосипед. І так, і так буде зручно пересуватися. Все залежить від вашого бюджету.

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365609

Як розраховуватися у Берліні: готівка чи картка

Карткою можна розраховуватися у багатьох місцях: транспорт, кафе, супермаркети, магазини тощо. Головне, заздалегідь уточніть у вашому банку чи карта підтримує конвертацію валюти.

Проте не кредитками єдиними. Готівку все ж таки краще мати з собою. З нами трапилось кілька ситуацій, які вимагали саме готівку.

Аби полегшити підрахунки та переведення злотих в гривні – множте все на 28.

До слова, харчуватися у кафе Берліна не дуже дешево – 7-15 євро за страву. Краще готуйте вдома, адже продукти в супермаркетах досить дешеві, а найдешевший супермаркет – Lidl. Також не викидайте пляшки. Їх можна здати у спеціальних автоматах в супермаркетах. За кожну пляшку отримуєте талон на 0,25 євро, який можна використати у тому ж таки супермаркеті.

​​Що подивитися в Берліні безкоштовно

Кімната тиші біля Бранденбурзьких воріт. Праворуч історичної пам'ятки є кімната тиші, яку можна абсолютно безкоштовно відвідати щодня до 17:00. Завітайте сюди й оцініть контраст з містом, відчуйте наскільки мегаполіс шумний та гамірний.

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365599
Галерея Іст-Сайд. Це найбільша галерея просто неба у світі. Її довжина понад 1,3 кілометра. У класичному розумінні вона не виглядає, як галерея, адже малюнки розміщена на частині збереженої Берлінської стіни. У 1989 році, коли стіна між східним і західним Берліном впала, понад 100 художників з 21 країни створили свої картини на бетонних плитах стіни. Вони присвячені миру та любові.
Рейхстаг. Це будівля німецького парламенту й тут щодня працюють депутати. Щоб піднятися на сам верх й пройтися під скляним куполом будівлі, потрібно зареєструватися онлайн за два тижні до візиту. Потрібно обрати точну дату й час. Це абсолютно безкоштовно. Також будьте готові до контролю й огляду ваших речей, як в аеропорту.
Берлінський собор. У Берліні не так багато гарних споруд, адже місто було розбомблене під час Другої світової війни. Цей собор є найбільшим та найвідомішим у Берліні. Зазвичай ціна підйому до купола – 7 євро. Звідти відкривається чудовий краєвид на Музейний острів. Проте є маленька хитрість – якщо прийти під час служби, то піднятися можна безкоштовно.
Безкоштовна екскурсія з гідом. Сам тур оплачується виключно чайовими, тобто фіксованої ціни немає. Зазвичай така екскурсія триває понад три години й наприкінці туру ви можете залишити 1, 2, 5, 10 євро. Скільки вважаєте за потрібно. Ми заплатили 10 євро за двох, адже дрібних грошей не мали, а більше наші фінансові можливості не дозволяли. Зареєструватися на такий тур можна за посиланням. Оберіть зручну дату, час та мову (англійську, іспанську або німецьку). Зауважте, що екскурсовод буде весь час спілкуватися з вами обраною мовою, тож подумайте, чи вистачить вашого рівня знань, щоб все розуміти.
У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365602
У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365606

Місто засинає, прокидається нічний Берлін

Місто-свято! Тут усі розважаються та веселяться. Ви не зможете стояти осторонь.

Обов'язково виділіть час, щоб скористатися музичною кабінкою. Ціна задоволення: 2 євро, 4 євро, якщо з фото, 6 євро, якщо ще й відео. Обираєте пісню зі списку, оплачуєте й приблизно 5 хвилин насолоджуєтесь індивідуальною дискотекою. У кабінку поміститься не більше трьох людей. Можете натискати на різні кнопки: додайте світлових ефектів та важкого диму.

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365600
Дискотеки по-берлінськи. Будьте обачні й краще покладіться на поради бувалих тусовщиків. У Берліні клуби платні (від 10 євро) й діє дрес-код. Зазвичай це чорний одяг, проте у кожному закладі можуть бути свої вимоги. Щодо музики, то берлінці надають перевагу техно. А ще вони не проти різних стимуляторів, тож не дивуйтеся. Якщо пошукати, то можна знайти дискотеки й з іншим музичним супроводом.
Бари тут на кожному кроці. Й створені вони для спілкування та відпочинку. Не очікуйте від них чогось нереального. Тут продається звичайне пиво, яке можна знайти в супермаркетах удвічі дешевше. Проте досить атмосферно і гамірно.
У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365605
Караоке та шоу – улюблені розваги берлінців. Щоночі у Берліні відбувається безліч розважальних шоу: кабаре, стрип, танці, травесті-шоу та інші події на будь-який смак. Знайдіть афіші та оберіть, де проведете незабутній вечір!
FunFactory – один з найкращих та найякісніших магазинів секс-товарів у світі, а ще вся продукція німецького виробництва. Коли будете у Берліні, не забудьте зайти у німецький секс-шоп.
У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365597

Як сприймати Берлін

Щоб зрозуміти це місто, не потрібно відвідувати усі музеї та історичні будівлі. Берлін розкриється перед вами сам, якщо ви дійсно хочете знайти з ним спільну мову: перед сходом сонця біля каналу, у пообідню зливу, серед гучного натовпу туристів, вечірньою прогулянкою шумним кварталом, у гамірному метро та у тихих парках...і ще у багатьох дрібних ситуаціях та локаціях.

Не потрібно виправдовувати його занадто розкуту поведінку. Вам лише треба почути його історію, щоб зрозуміти, чому Берлін так любить свободу. І він святкує цю свободу щомиті! Берлін вміє насолоджуватися життям, адже знає ціну такої можливості. Насолоджуйтесь атмосферою вільного міста. Тут у повітрі змішуються запахи канабісу, шаурми, алкоголю й усіх це влаштовує. До речі, місцеві розповідають, що за законом курити траву та пити алкоголь тут наче не можна, але на практиці поліція не звертає на це увагу.

У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365595
У Берлін їдуть за емоціями: що подивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати - фото 365608

Валентина Рущак, Радіо МАКСИМУМ

До теми: Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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