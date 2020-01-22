Відбір на Євробачення 2020: відомий порядок виступів учасників у півфіналах

Відбір на Євробачення в Україні / eurovision

Організатори Національного відбору на Євробачення 2020 за допомогою жеребкування визначили порядок виступів конкурсантів. Дізнайтеся, коли учасники позмагаються за право представляти Україну в Роттердамі.

Нацвідбір на Євробачення 2020 пройде в три етапи: перший півфінал (8 лютого), другий півфінал (15 лютого) і фінал (22 лютого). За результатами півфіналів, у яких змагатимуться по 8 учасників, путівку в завершальний етап отримають 6 найкращих співаків.

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Музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта разом із організаторами провів жеребкування, за яким став відомий порядок виступів учасників у півфіналах.

ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020 (8 ЛЮТОГО)

Гурт [О] JERRY HEIL Katya Chilly KRUTЬ GO-A CLOUDLESS GIO Assol

Другий півфінал відбору на Євробачення (15 ЛЮТОГО)

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

А хто з конкурсантів є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

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