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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Відбір на Євробачення 2020: відомий порядок виступів учасників у півфіналах

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Відбір на Євробачення в Україні - фото 1
Відбір на Євробачення в Україні / eurovision

Організатори Національного відбору на Євробачення 2020 за допомогою жеребкування визначили порядок виступів конкурсантів. Дізнайтеся, коли учасники позмагаються за право представляти Україну в Роттердамі.

Нацвідбір на Євробачення 2020 пройде в три етапи: перший півфінал (8 лютого), другий півфінал (15 лютого) і фінал (22 лютого). За результатами півфіналів, у яких змагатимуться по 8 учасників, путівку в завершальний етап отримають 6 найкращих співаків.

Це цікаво: Пісня на Нацвідбір Олександр Порядинський – Savior​

Музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта разом із організаторами провів жеребкування, за яким став відомий порядок виступів учасників у півфіналах.

ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020 (8 ЛЮТОГО)

  1. Гурт [О]
  2. JERRY HEIL
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Другий півфінал відбору на Євробачення (15 ЛЮТОГО)

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI
Відбір на Євробачення 2020: відомий порядок виступів учасників у півфіналах - фото 381417

А хто з конкурсантів є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Слухайте також: Конкурсна пісня Нацвідбору CLOUDLESS – Drown Me Down

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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