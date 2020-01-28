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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

David Axelrod – HORIZON: слухати потужну пісню на відбір Євробачення 2020

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Учасник Нацвідбору 2020 Dávid Axelrod - фото 1
Учасник Нацвідбору 2020 Dávid Axelrod

Співак David Axelrod (Девід Аксельрод) спробує свої сили в Нацвідборі на Євробачення 2020. Виконавець виступить із ліричною піснею "HORIZON" у другому півфіналі 15 лютого під номером 7. Слухайте його конкурсний трек!

Девід Аксельрод ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев'ятому сезоні шоу "Голос країни" він змінив не тільки репертуар, але й ім'я та прізвище. За плечима Девіда – участь у проєктах "Шанс", "Х-фактор" і "Танці з зірками".

Це цікаво: Відомий порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору

Новий етап своєї кар'єри виконавець почав минулого року, тож у новому амплуа він знову готовий поборотись за право представляти Україну на конкурсі Євробачення 2020 в Роттердамі. "Я написав "HORIZON", коли дізнався, що в нас із коханою (Оленою Мозговою) буде дитина. Світлі та щирі емоції переповнювали мене – і всі вони вилились у цю баладу!" – прокоментував Девід прем'єру пісні. За словами артиста, цей гімн любові та вдячності коханій людині допоможе висловити почуття всім.

Слухати онлайн пісню David Axelrod – HORIZON на Євробачення 2020:

У 2014 році тоді ще Володимир Ткаченко брав участь у Нацвідборі на Євробачення, де вийшов у фінал завдяки підтримці глядачів. Однак за підсумками голосування професійного журі Девід посів друге місце, а на конкурс поїхала Марія Яремчук.

Виступ Володимира у фіналі Нацвідбору 2014:

"Моя мета на Національному відборі проста: я хочу донести свою музику, поділитись власними емоціями та нагадати людям, заради чого потрібно жити!" – додав співак.

Текст і переклад пісні HORIZON

Всі зірки спускаються, щоб освітити мою подорож вночі
Добре відчуття.
Всі вітри вгамовуються, щоб прошепотіти як тебе знайти –
Тепер в мене є підказка

І всі хвилі дуже спокійні,
То ж на них я пливу до тебе.
Скажи мені як дістатися тебе –
Стільки всього маю в душі, не можу більше це приховувати.
Надала мені крила, тож я літаю –
І на небі пісню цю я написав

Ніколи в житті я не відчував себе таким сильним,
З тих самих пір як тебе зустрів.
Раніше не розумів, що є вірним, а що – ні
Ти – мій Горизонт

Раніше збивався і відчував себе пригніченим,
Але ті дні минули – подивись на мене зараз –
Я – на підйомі –
Ти – мій Горизонт

David Axelrod – HORIZON: слухати потужну пісню на відбір Євробачення 2020 - фото 382559

Зазначимо, що Девід познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою Мозговою у 2006 році. Пара офіційно одружилася перед народженням дочки Соломії у 2015-му.

Девід з дружиною Оленою Мозговою - фото 382560
Девід з дружиною Оленою Мозговою

Ще одна конкурсна пісня: FO SHO – BLCK SQR

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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