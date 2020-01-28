David Axelrod – HORIZON: слухати потужну пісню на відбір Євробачення 2020

Співак David Axelrod (Девід Аксельрод) спробує свої сили в Нацвідборі на Євробачення 2020. Виконавець виступить із ліричною піснею "HORIZON" у другому півфіналі 15 лютого під номером 7. Слухайте його конкурсний трек!

Девід Аксельрод ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев'ятому сезоні шоу "Голос країни" він змінив не тільки репертуар, але й ім'я та прізвище. За плечима Девіда – участь у проєктах "Шанс", "Х-фактор" і "Танці з зірками".

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Новий етап своєї кар'єри виконавець почав минулого року, тож у новому амплуа він знову готовий поборотись за право представляти Україну на конкурсі Євробачення 2020 в Роттердамі. "Я написав "HORIZON", коли дізнався, що в нас із коханою (Оленою Мозговою) буде дитина. Світлі та щирі емоції переповнювали мене – і всі вони вилились у цю баладу!" – прокоментував Девід прем'єру пісні. За словами артиста, цей гімн любові та вдячності коханій людині допоможе висловити почуття всім.

Слухати онлайн пісню David Axelrod – HORIZON на Євробачення 2020:

У 2014 році тоді ще Володимир Ткаченко брав участь у Нацвідборі на Євробачення, де вийшов у фінал завдяки підтримці глядачів. Однак за підсумками голосування професійного журі Девід посів друге місце, а на конкурс поїхала Марія Яремчук.

Виступ Володимира у фіналі Нацвідбору 2014:

"Моя мета на Національному відборі проста: я хочу донести свою музику, поділитись власними емоціями та нагадати людям, заради чого потрібно жити!" – додав співак.

Текст і переклад пісні HORIZON

Всі зірки спускаються, щоб освітити мою подорож вночі

Добре відчуття.

Всі вітри вгамовуються, щоб прошепотіти як тебе знайти –

Тепер в мене є підказка

І всі хвилі дуже спокійні,

То ж на них я пливу до тебе.

Скажи мені як дістатися тебе –

Стільки всього маю в душі, не можу більше це приховувати.

Надала мені крила, тож я літаю –

І на небі пісню цю я написав

Ніколи в житті я не відчував себе таким сильним,

З тих самих пір як тебе зустрів.

Раніше не розумів, що є вірним, а що – ні

Ти – мій Горизонт

Раніше збивався і відчував себе пригніченим,

Але ті дні минули – подивись на мене зараз –

Я – на підйомі –

Ти – мій Горизонт

Зазначимо, що Девід познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою Мозговою у 2006 році. Пара офіційно одружилася перед народженням дочки Соломії у 2015-му.

Девід з дружиною Оленою Мозговою

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