Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників

Туреччина, Єгипет, Кіпр та низка інших країн неабияк манять у нетуристичний сезон низькими цінами. Тому Радіо МАКСИМУМ розповідає про переваги та недоліки несезонного туризму та ділиться лайфхаками для недосвідчених мандрівників. Гайда за новими враженнями!

Жовтень, листопад, грудень – чудовий перід для бюджетних мандрівок і нових вражень. Адже у нетуристичний сезон ціни на пакетні путівки чи просто авіаквитки стають у рази меншими. У цей сезон особливою популярністю користуються Туреччина, Єгипет, Туніс, Кіпр, Греція, Албанія та інші країни, у яких морський сезон уже закритий.

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У несезонний період породож також має свої переваги. Якщо у розпал сезону чимало часу у вас краде море, пляж та засмагання, то зараз – безліч можливостей для прогулянок. Ви з легкістю можете вирушити у найбілижчі від вас міста і отримати ще більше вражень від побаченого.

Свою увагу ми зупинемо на Туреччині і детальніше поговоримо про особливості подорожі у цю країну. Адже зараз туди можна знайти халявні пакетні тури, ціна яких може не перевищувати й 100 доларів.

Пакетні тури в Туреччину

Підготовка до подорожі

Приємні клопоти на вас чекають ще до самої подорожі, бо варто усе детально спланувати, щоб виникало якомога менше непередбачуваних ситуацій.

Якщо ж ви таки плануйте обійти / об’їздити навколишню місцевість, а не валятися біля готельного басейну, в першу чергу встановіть на смартфон додаток Maps.me. Перевага в тому, шо працює додаток в режимі offline і він неабияк вам допоможе спланувати подальші маршрути. Для цього пошукайте в інтернеті місця, де хотіли б побувати і що побачити та перенесіть місце розташування точкою на карті у додатку.

Коли приїжджаєте у велике місто чужої країни, то розгублюєтеся і важко зрозуміти, куди далі йти і що робити.

Не треба забувати і про кліматичні особливості регіону, куди підправляєтеся у відпустку. Тому обовязково варто дивитися погоду в місті, де плануєте відпочивати, і відштовхуючись від цього звертати увагу на готель (якщо ж прогноз погоди невтішний – бажано, щоб у готелі було максимум розваг і критий басейн з підігрівом також буде перевагою).

Пакуйте валізи

Якщо погода не влаштовує – краще поїхати в місто без гір, наприклад, Сіде, там менш ймовірні дощі, ніж у тому ж Кемері. Якщо ж дощ не лякає – запасіться дощовиком ще в Україні та подбайте про зручне взуття.

Забіжимо наперед і наголосимо ще й на тому, що людей, у яких відпочинок асоціюється в тому числі з випивкою, чекає розчарування через алкоголь, який наливають безкоштовно на барі. А от придбати на місці спиртне – значно дорожче, ніж в Україні, тому запастися цим також краще ще вдома.

Якщо ж все сплановано – пакуйте валізи і гайда в аеропорт. Не забувайте лише, що є перелік речей, які не можна брати з собою на борт літака у ручній поклажі. Усі ці речі ви без проблем провезе у загальній валізі, що буде у багажному відділені літака. Важливо також пам’ятати, що потрібно приїхати у аеропорт за 2-3 години до початку реєстрації на рейс.

Перед посадкою дехто обмотує валізи звичайною харчовою плівкою для захисту від забруднення. Але це вже за бажанням.

Важливо завчасно прибути у аеропорт

Нова країна – нові враження. Що робити по прильоту?

Після преземлення і після того, як забрали свої валізи з багажної стрічки у аеропорту, прямуйте до виходу. Там вас зустрічатимуть представники вашого туроператора і скоорденують, у який автобус сідати. Трансфер вас відвезе прямо до самого готелю, тому з цього приводу переживати не варто.

Наступного ранку після заселення у готелі традиційно відбувається зустріч з гідом від туропетатора, який розкаже про актуальні екскурсії чи інші атракції. Радимо все таки піти на зустріч, бо можуть бути цікаві та бюджетні пропозиції з огляду на несезонність.

Після цього можна і треба втілювати плани у реальність – беріть усе найнеобхідніше (гаджети, powerbank, хороший настрій) і вирушайте досліджувати нову країну. Не вагайтеся, а їдьте у найближче містечно, місто чи мегаполіс. Сідайте в автобус з назвою потрібного міста і насолоджуйтеся краєвидами з вікна під час їзди. По приїзду ж вам і стане у нагоді додаток Maps.me з розставленими точками.

Туреччина, Кемер

У вас виникне запитання "як і чим добратися у потрібне місце?". Тут вам може допомогти додаток Google Maps, який покаже вам і маршрут, і номер маршрутки, і потрібну зупинку. Якщо ж не вдалося знайти вільного WI-FI і скористатися додатком, сміливо питайтеся місцевих жителів. Турки дуже привітні і з радістю вам допоможуть.

Крім крутої природи і атмосферної архітектури, Туреччина славиться і своєю кухнею. Тому обов’язково завітайте у місцевий заклад з традиційними стравами і потіште себе смаколиками. Тим більше, що ціни радують око і гаманець.

Халявні корисні фрукти та овочі – вагома причина поїхати у Туреччину в несезон. Поки в Україні ціни на зелень та огірки-помідори-перець зростають, в all inclusive ви можете запастися вітамінами на всю зиму. На додачу, цитрусові та гранати тут ростуть на кожному кроці – і вони значно смачніші, якщо зірвати їх власноруч та одразу поласувати.

Практично на кожній людній вулиці Туреччини роблять фреші з будь-яких фруктів. Не проходьте повз, спробуйте – не пожалієте!

Примітно, що ціни радують не лише у місцевих закладах, а й на місцевих ринках, де можна знайти все: від фруктів до валіз. Але важливо не забувати торгуватися, якщо ж маєте намір щось купляти. Турки це люблять і можуть ціну скинути навіть на 50%.

І ще одна причина, яка переконає всіх котолюбів вирушати в Туреччину, – максимальна кототерапія. Пухнастики тут на кожному кроці і ви вдосталь зможете насолодитися їхнім товариством. Тому не зволікайте – гайда у мандри за новими враженнями та натхненням!

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