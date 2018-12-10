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Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти

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Як зустріти Новий рік 2019 на морі - фото 1
Як зустріти Новий рік 2019 на морі / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести новорічні свята 2019 на морі! Куди поїхати і де найкраще зустріти Новий рік 2019 розповідає Радіо МАКСИМУМ.

На море на Новий рік можна з'їздити бюджетно, якщо правильно розподілити фінанси і почати планування подорожі заздалегідь.

Шрі-Ланка на Новий рік

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Новий рік на Шрі-Ланці

"Благословенна земля" – прекрасний варіант зустрічі Нового року для активних мандрівників. На узбережжі, не дивлячись на 28-30°, спека не відчувається, завдяки свіжому морському бризу. В океані 28° і умови, ідеальні для серфінгу і дайвінгу. Крім подорожі казковим островом можна дозволити собі на декілька днів злітати на Мальдіви. Ціна за переліт вас приємно здивує. Ніч в хостелі Шрі-Ланки від 95 грн. Популярні готелі коштують в районі 700-800 грн за ніч.

ОАЕ на Новий рік

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Новий рік в ОАЕ

Багато хто цікавиться – яка погода в ОАЕ на Новий рік? Чудова! Унікальний клімат ОАЕ дозволить вам вдосталь насолодитися приємним сонечком, середня температура повітря в цей час там 26-28 градусів, отримати легку гарну засмагу і навіть скупатися в морі, в той час, коли на вашій батьківщині вирують крижані вітри. В Арабських Еміратах до новорічних свят готуються ретельно. Нудьгувати в святкову ніч вам точно не доведеться. Вас розважатимуть ведучі, побачите феєричне шоу, захоплюючий феєрверк і, звичайно ж, зможете взяти участь у кумедних конкурсах. Ціна: від 12, 000 грн.

Єгипет на Новий рік

Провести зустріч Нового року 2019 в Єгипті – це правильне рішення з декількох сторін. По-перше, в зимовий період країна фараонів залишається теплою, як і вода в морі, хоча пекучої жари і палючих сонячних променів не варто чекати. По-друге, вирушити на Різдво і новорічні свята саме до Єгипти, а не в більш екзотичні і дорогі країни типу Таїланду або Іспанії, – це вигідно і для вашого гаманця.

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Новий рік у Єгипті

В останніх числах грудня погода на єгипетських курортах встановлюється мало не ідеальна. Про морози і сніг тут ніколи не чули, але немає і липневої спеки. Взагалі зима – це самий пік туристичного сезону на Червоному морі, і температура відповідна. Оскільки потік туристів у країну фараонів до кінця грудня традиційно зросте, турфірми заздалегідь пропонують на вибір величезну кількість турів. Серед них можна знайти пропозицію на будь-який смак і гаманець. А якщо бронювати заздалегідь, то можна і розраховувати на додаткову економію, яка може досягти 50% від початкової вартості.

Таїланд на Новий рік

Якщо хочеться злітати до Таїланду саме на Новий рік, то спробуйте полетіти 1 січня або 31 грудня. Чому б ні? Чому б не зустріти Новий Рік в літаку у тісній компанії випадкових людей? Тут є певний ризик, нарватися на галасливих сусідів, але, якщо читати звіти туристів, то проходить все досить весело і незвично.

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Новий рік у Таїланді

Вартість туру або просто квитка саме у Новий рік може бути нижчою. До речі про квитки: реальним шансом заощадити на новорічному відпочинку в Таїланді є купівля не туру, а квитків у Таїланд. При цьому квитки потрібно купувати дуууже заздалегідь. Вартість квитків у середині жовтня на 29 грудня туди-назад становить +- 14, 000 грн. Це проти 25, 000 грн за організований тур! При цьому ви не будете прив'язані до готелю на популярному курорті забитому туристами, а зможете виїхати "куди подалі", від купи "пакетних туристів". Вартість оренди житла на цей період розраховуйте близько 400-600 грн за добу у пристойному бунгало на островах.

Каріби на Новий рік

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Новий рік на Карібах

На Карибах самобутність островів змішується з історичними європейськими традиціями, що створює унікальну атмосферу для відпочинку, туризму і розваг. Наприклад, Барбадос часто називають "Маленькою Англією", настільки міцні тут британські традиції. Тут вкрай популярний крикет і гольф – острів навіть приймав у себе чемпіонати світу за цими видами спорту. Крім того, він є батьківщиною рома – найулюбленішого напою справжніх піратів і революціонерів. Цікавий факт, що виявивши корисні властивості рому, в 17 столітті британською владою було видано указ, який передбачав щодня видавати кожному матросу на службі у королеви пінту, (568 грамів) рому на день. На Барбадосі найзнаменитіший ром значно м'якший, ніж ямайкський, і виготовляють його вже понад 300 років! Ціна: від 22, 000 грн.

Балі на Новий рік

Вирушаючи у новорічні тури на Балі, слід трохи знати про особливості країни. Жителі острова Балі мають своє свято Нового року, яке вони відзначають в кінці березня і називають Ньепі. Воно тісно пов'язане з Хінду – релігією тутешнього населення і має мало спільного з нашими уявленнями про його святкування. Туристи з Європи найчастіше святкують Новий рік на Балі у звичний для нас час і роблять це з великим розмахом, адже для цих цілей тут є безліч ресторанів, діє величезна кількість розважальних програм і панує атмосфера радості і свята.

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Новий рік на Балі

Безліч людей отримують настільки сильні враження, що часто замовляють тури на Балі на Новий рік у тутешньому варіанті, щоб ще раз відвідати ці райські місця і подивитися на традиційний для країни спосіб проведення свята. І це дійсно варто побачити, адже тут все інакше. Зустріч Нового року на Балі триває п'ять днів і починається з очищення божеств у місцевих храмах. Після цього люди виганяють з будинків злих духів, але потім задобряют їх частуваннями, щоб вони їм не шкодили. Найголовніше свято, Ньепі, випадає на третій день торжества, а після нього йде Нгембак – день, коли місцеві жителі відвідують один одного і просять вибачення за свої помилки. Цю традицію можна порівняти з християнською Прощеною неділею, хоча християн на острові побачити вкрай складно. Ціна: від 20, 000 грн.

Домінікана на Новий рік

Коли настає новорічна ніч, вся Домініканська республіка перетворюється на казку. Домініканці – аж ніяк не домосіди. Святкувати Новий рік у них прийнято не вдома, а на площах і вулицях. Тут влаштовують танці, грають живу музику, запускають яскраві феєрверки. Чи може когось залишити байдужим ця казкова пишнота? Так само, як і у нас, свято супроводжується бризками шампанського: це традиційний напій зимових домініканських свят.

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Новий рік у Домінікані

Пляжі рясніють феєрверками, яскравими і сяючими, які піднімають настрій і наповнюють атмосферу казковим диханням свята. Всі вулиці курорту ніби оживають: музика доноситься з усіх куточків. Кожен гість може дозволити собі скуштувати шампанського на пляжі, а також поласувати екзотичними стравами, які є на святкових столах, сервірованих просто на березі ласкавого Карибського моря. Важко собі уявити Новий рік у Домініканській республіці без запальних танців, в ритмі яких можна кружляти всю ніч, забувши про все на світі. Кариби – це веселощі і радість цілий рік. Домініканська республіка – аж ніяк не виняток з правил. Ціна: від 16, 000 грн.

Читайте також: Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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