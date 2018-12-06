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День Святого Миколая Х-фактор

Як упакувати всі речі в ручну поклажу: корисне відео

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Лайфхак для мандрівників - фото 1
Лайфхак для мандрівників / pexels

Блогер Піп Джонс продемонструвала, як вмістити всі необхідні в подорожі речі в сумку, яка відповідає габаритам ручної поклажі.

Так, дівчина показала на відео, як упакувати три топа, джинси, дві сукні, білизну, шкарпетки, камеру, ноутбук, блокнот, портативний Wi-Fi роутер і портативну зарядку в сумку розміром 40х20х25 сантиметрів.

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"Ви можете заощадити купу місця, якщо будете скручувати одяг і візьмете тільки одну пару взуття, яку надягнете в аеропорту. Найбільш важкий одяг, наприклад пальто, шарф і шапку, краще надягти відразу", – пояснила Піп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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