Як упакувати всі речі в ручну поклажу: корисне відео

Блогер Піп Джонс продемонструвала, як вмістити всі необхідні в подорожі речі в сумку, яка відповідає габаритам ручної поклажі.

Так, дівчина показала на відео, як упакувати три топа, джинси, дві сукні, білизну, шкарпетки, камеру, ноутбук, блокнот, портативний Wi-Fi роутер і портативну зарядку в сумку розміром 40х20х25 сантиметрів.

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"Ви можете заощадити купу місця, якщо будете скручувати одяг і візьмете тільки одну пару взуття, яку надягнете в аеропорту. Найбільш важкий одяг, наприклад пальто, шарф і шапку, краще надягти відразу", – пояснила Піп.

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