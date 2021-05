Три вагомі причини регулярно їсти болгарський перець

Болгарський перець – універсальний продукт. Його можна з'їсти окремо від усього, додати до салату, нафарширувати, замаринувати або використовувати для прикраси. Однак таке розмаїття можливостей застосування – не єдина причина використовувати його у своєму раціоні.

Болгарський перець ще й шалено корисний. Як пише Medikforum, є щонайменше 3 вагомі причини регулярно додавати його до свого раціону.

1. Поліпшення зору

Багато хто знає, що морква корисна для очей. Однак перець теж допомагає зберегти гострий зір. У його складі присутні каротиноїдні з'єднання бета-каротин, лютеїн і зеаксантин, а також вітамін С. Вони, за даними Національного інституту очей США, мають вирішальне значення для здоров'я очей.

Австралійське дослідження, опубліковане у 2019 році у журналі Proceedings of the Third International Tropical Agricultural Conference, показало, що в болгарському перці жовтого кольору найвищий рівень зеаксантина, а також велика кількість лютеїну.

2. Втрата ваги

Ще одна особливість солодкого перцю незалежно від того, який колір ви виберете. Він низькокалорійний, всього 31 ккал на середній розмір плода. Як і більшість овочів він складається з води та харчових волокон. Вживання низькокалорійних продуктів, таких як болгарський перець – це перевірена стратегія зниження ваги.

Доктор Барбара Роллс, професор дієтології в Пенсильванському університеті зазначає, що вживання низькокалорійних продуктів, таких як перець, дозволяє скоротити кількість калорій за один прийом їжі. 25% учасників її дослідження їли на 800 калорій менше на день та не відчували голоду.

3. Здорові суглоби

Деякі люди уникають овочів сімейства пасльонових, таких як помідори, баклажани та перець, через страх погіршення симптомів артриту. Але, за словами ревматологів клініки Клівленда, немає наукових доказів, що підтверджують цей міф. Навпаки, перець, ймовірно, захищає хрящі та кістки завдяки великій кількості вітаміну С. Половина чашки червоного болгарського перцю дає денну дозу рекомендованих 75 і 90 міліграмів вітаміну C для жінок і чоловіків, відповідно.

Тож можете сміливо додавати до свого раціону болгарський перець. Він не лише надзвичайно смачний, а й корисний.

