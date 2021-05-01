Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним

Сон – важлива складова для гарного здоров'я. Його дефіцит може спровокувати ослаблення імунітету, збільшити ризик діабету, привести до набору ваги та підвищеного тиску.

Доктор Еллісон Зіберн зазначає, що деякі продукти можуть призводити до проблем зі сном. Але є й інші, досить доступні, які допоможуть повноцінно підготуватися до сну, пише Medikforum.

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1. Горіхи та насіння

Мигдаль, кеш'ю, фісташки й волоські горіхи – природні джерела мелатоніну, а також амінокислоти триптофану, яка відіграє важливу роль у виробництві серотоніну й мелатоніну. Крім того, вони сповнені магнієм, важливим мінералом для здоров'я кісток, мозку, серця і м'язів.

Як і горіхи, насіння, такі як насіння льону, гарбузове й соняшнику, можуть підтримувати здоровий сон через високий рівень триптофану, без якого не може вироблятися досить серотоніну й мелатоніну.

2. Молочні продукти

Молоко (особливо тепле), йогурт без наповнювачів і сир – відмінні варіанти, коли мова йде про молочні продукти, які позитивно впливають на сон. Тож можете сміливо випити перед сном склянку кефіру кімнатної температури або з'їсти трохи домашнього сиру.

3. Ківі

У чотиритижневий дослідженні, проведеному Тайбейський медичним університетом, 24 людини вживали по 2 ківі за годину до сну.

"Результати показали, що вживання цього фрукта допомагає заснути швидше і поліпшити якість сну. Це може бути пов'язано з високою концентрацією антиоксидантів і вітамінів, таких як фолієва кислота", – підкреслює доктор Зіберн.

Тож можете сміливо додавати ці продукти до свого звичного раціону. З їхньою допомогою ви зможете не лише відмінно почуватися, а й зробите свій сон здоровішим і міцнішим.

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