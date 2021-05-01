Цей смачний напій позбавляє проблем з тиском

Медики назвали корисний напій, який допомагає серцево-судинній системі та покращує настрій.

Німецькі науковці з Університетської клініки Кельна виявили, що какао позитивно впливає на серцево-судинну систему, а також знижує підвищений тиск навіть краще, аніж чай, пише zdorovia.com.ua.

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Річ у тому, що какао-боби містять чимало флавоноїдів – речовин, які покращують баланс кров'яного тиску та покращують кровопостачання до внутрішніх органів. Таким чином, горня какао допомагає покращити не лише фізичне самопочуття, а й психічне.

Цей смачний напій позбавляє проблем з тиском

До того ж, медики вважають, що вживання какао для людей, які страждають від гіпертензії, може приносити стільки ж корисні, як і ліки. Це підтвердив експеримент, під час якого одна група щодня пила какао, а інші просто приймала прописані препарати.

"Результати дослідження дозволяють припустити, що вживання какао призводить до зниження ризику виникнення інсультів і серцевих нападів на 10-20%", – наголошують науковці.

Цей смачний напій позбавляє проблем з тиском

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