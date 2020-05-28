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Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
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Традиційні українські страви в уявленні середньостатистичного туриста – борщ, вареники та голубці. Проте наша національна кухня не обмежується лише цим. Є безліч страв, які, на жаль, не такі популярні, але дуже смачні. Розповідаємо вам про українські наїдки, які готували наші прабабці!
Традиційні українські рецепти, зазвичай, базуються на питомо українських продуктах: картоплі, молоці, сирі, крупах та борошні.
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Зараз багато з цих страв вже не готують в українських сім'ях, проте є ще ті, хто зберігає традиції та збирає такі рецепти. А ви куштували щось з цього?
Затірка
Для приготування цієї страви потрібно добре підсолене пшеничне тісто. Його треба розтирати в макітрі з пшеничним борошном так, щоб стала мілкими розсипчастими кульками, ніби горошинками. Долі ці кульки можна відварити у воді чи бульйоні, або ж у молоці. Коли кульки спливуть на поверхню, то страва готова. Перед подачею можна додати масла, олії чи шкварок.
Гомбовці
Це круглі парові булочки, які готують із дріжджового тіста. Начинка може бути будь-яка, але солодка: варення, ягоди, фрукти. Можна і без начинки, але тоді варто додати у тісто прянощі. Після приготування потрібно обваляти гомбовці в підсмажених сухарях з цукром.
Гуслянка
Це молочний напій, на приготування якого потрібно дещо зачекати. Оберіть відповідний посуд, його стінки треба щедро змастити сметаною. Далі у місткість треба залити кип'ячене та охолоджене до кімнатної температури молоко. Не перемішуйте! Саму посудину закутайте, щоб вона прогрівалась протягом 12 годин. Цей напій п'ють охолодженим.
Рокоткрумплі
Це лазанья по-українськи! Всі інгредієнти (картопля, сир, копчене м'ясо, яйця) потрібно викласти тонкими шарами. Кожен шар приправте червоним перцем. Запікайте!
Коцюрба
Це одночасно і картопляне пюре і галушки. Для цієї страви потрібно приготувати маленькі галушки з тіста. До них додати картоплю, шкварки, часник й все це перемішати разом у посудині. Так і подавати!
Меживо
Тут вже немає картоплі чи тіста, але є овочі. Страва може чимось нагадувати овочеву ікру чи овочеве рагу. Для приготування вам знадобляться буряк, кабачки, баклажани, помідори, гарбуз та інші овочі (за смаком). Обов'язковими інгредієнтами є цибуля та морква. Куштуйте цю страву гарячою чи холодною – як вам більше подобається.
Токан
Це не мамалига! Для приготування цієї страви теж потрібна кукурудзяна каша, але вона використовується тут у вигляді гарніру, а загалом це страва зі свинини. Деколи до токана додають ще бринзу.
Книші
Це круглі пиріжки з начинкою, для приготування яких потрібне листкове тісто. Всередину додавайте все, що вам забажається (солодке чи солоне): каші, пюре, овочі, сир, зелень, фрукти, ягоди, творог тощо. Традиційно несолодкі книші їли разом з супами та м'ясними стравами.
Лемішка
Вважається, що ця страва родом з Полтавщини. Потрібно обсмажене гречане борошно розвести у гарячій солоній воді так, щоб збереглася густа консистенцію. Далі можна додати обсмажене сало. Потім все перекласти у глиняний горщик і допікати у прогрітій печі.
Росівниця
До цієї страви додають варений рис, кукурудзу, квашену капусту, яку попередньо відварюють у розсолі, та тертий мак, який заміняє спеції. На перший погляд це не властива українській кухні страва, але все ж вона є у кулінарних переписах наших предків.
Шануймо традиції!
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