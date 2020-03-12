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Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
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1910 рік. Львів, Австро-Угорщина. Ця кулінарна книга була популярною серед галицьких господинь того часу. Рецепти з цієї старої збірки демонструють, що ж їли галичани у минулому столітті. Читайте далі та дізнайтеся цікаві рецепти минувшини.
Назви страв та лексика може видатися дивною й незрозумілою, проте галицька кухня була вишукана та багата, а у крамницях було все необхідне.
Галичани полюбляли сто років тому, приміром, потравку з качки з пармезаном, пантарки печені, щуку в майонесї, щупака з сарделевим сосом, перепелицю з рижом, паштет з раків, каляфіори, компот з фіґ, салату швайцарську, лєґуміну цитринову, суфлєт з морелів, маренґи зі сметаною, крем з мараскіно, блян-манже міґдаловий, зульц в рожі і бабочку цісарську до кави.
Авторка рецептів, які була відомі на Галичині як "Домашній кухні: Як варити і печи", – Леонтина Лучаківська.
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До вашої уваги кільки страв з кулінарної збірки:
Ґуляш угорський
Інгредієнти:
- М'ясо – 2 кг
- Солонина – 150 г
- Цибуля – 6 шт
- Картопля – 6 шт
- Спеції, паприка – за смаком
- Вода – за смаком
Рецепт приготування угорського гуляшу:
- Порізати на малі шматки м'яса (по половині яловичої вирізки та свинячої шинки).
- Додати до миски свіжу, порізану солонину, посмажити до напівготовності й тушкувати з цибулею впродовж п'яти хвилин.
- Коли цибуля почне рум'янитися, додати порізане м'ясо, посолити, всипати трішки паприки та тушкувати годину під покришкою на нормальному вогні, періодично перемішуючи, щоб не пригоріло та підливати по ложці води.
- Почистити картоплю, порізати, обдати окропом й додати до м'яса, разом з яким і тушкувати.
- Коли буде м'яке, то виложити в тарілку та подавати. Подається до пива.
Шницлі віденські
Інгредієнти:
- Теляча вирізка
- Спеції
- Борошно
- Яйце
- Вода
- Масло
Рецепт приготування віденських шніцелів:
- Порізати тоненько телятину, посолити та обваляти кожен шматок у суміші борошна і яйця. На три шніцелі розбити одно яйце з ложкою борошна та води. Має вийти густе рідке тісто, щоб трималося м'яса.
- Тісто розвести ножем по цілому шніцелі, покласти м'ясо на гаряче масло і смажити на рум'яно з обох боків. Подавати гарячими. Масла повинно бути досить, щоби тісто не відпадало, але не класти відразу багато шніцелів й смажити на неглибокій пательні.
Котлєти з хроном
Інгредієнти:
- Теляча вирізка
- Спеції
- Борошно
- Масло
- Тертий корінь хрону
- Жовток
- Цукор
- Сік з апельсина
Рецепт приготування котлет з коренем хрону:
- Порізати телятину, посолити та посипати борошном.
- Розтопити на пательні ложку масла, покласти котлети та смажити з обох боків, поки не зарум'яняться.
- Зверху дати фарш. Три ложки тертого хрону, ложку сирого масла, один жовток, можна дати також ложку цукру, вимішати все разом та накладати зверзу на кожну котлету.
- Викласти в миску, поставити на кільки хвилин в духовку. Коли підрум'яняться – подати на стіл. На кожну котлету видушити трішки свіжого апельсинового соку.
Баранина з помідорами
Інгредієнти:
- Бараняча лопатка
- Солонина
- Вода
- Оцет
- Спеції
- Помідори
- Сметана
- Борошно
Рецепт приготування баранини з помідорами:
- Вимочити баранячу лопатку, відварити, щоби зник неприємний запах.
- Вложити баранину в місткість з солониною, залити водою з оцтом, посолити та тушкувати під покришкою, поки не зм'якне.
- Зварити кілька помідорів, перетерти крізь сито, залити баранину та варити з кількома ложками суміші: сметана і ложка борошна.
- До сметани додати ложку борошна, перемішати з помідорами й тоді залити баранину.
- Подається з розвареним рисом на маслі.
Паштет гарячий з качок
Інгредієнти:
- Качка
- Спеції
- Телячі тельбухи
- Бульйон
- Біле вино
- Цукор
- Апельсиновий сік
Рецепт приготування гарячого паштету:
- Зарізати та обпатрати качку, залишити на ніч. Наступного дня вимочити, посолити, викласти на деко й запікати в духовці до м'якості.
- Викласти, порізати, відділити від кісток. М'ясо покласти окремо.
- Зробити такий соус: спекти телячі тельбухи (але не перепекти, бо зіпсується смак), коли вистигне, подрібнити на терці, а потім перетерти крізь сито, щоби не було грудок. Зробити рум'яну засмажку, вилити бульйону, додати перетерті тельбухи, пару капарів*, пів бокала білого вина, дрібку цукру та солі, апельсинового соку до смаку й заварити все разом. Трохи вилити на м'ясо качки, а з решту соусу подати в соусниці до столу.
- *Капари – це південний сланкий чагарник. Мариновані бруньки квіток цього чагарнику вживаються як спеція.
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