Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати

1910 рік. Львів, Австро-Угорщина. Ця кулінарна книга була популярною серед галицьких господинь того часу. Рецепти з цієї старої збірки демонструють, що ж їли галичани у минулому столітті. Читайте далі та дізнайтеся цікаві рецепти минувшини.

Назви страв та лексика може видатися дивною й незрозумілою, проте галицька кухня була вишукана та багата, а у крамницях було все необхідне.

Галичани полюбляли сто років тому, приміром, потравку з качки з пармезаном, пантарки печені, щуку в майонесї, щупака з сарделевим сосом, перепелицю з рижом, паштет з раків, каляфіори, компот з фіґ, салату швайцарську, лєґуміну цитринову, суфлєт з морелів, маренґи зі сметаною, крем з мараскіно, блян-манже міґдаловий, зульц в рожі і бабочку цісарську до кави.

Авторка рецептів, які була відомі на Галичині як "Домашній кухні: Як варити і печи", – Леонтина Лучаківська.

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До вашої уваги кільки страв з кулінарної збірки:

Ґуляш угорський

Інгредієнти:​​

М'ясо – 2 кг

Солонина – 150 г

Цибуля – 6 шт

Картопля – 6 шт

Спеції, паприка – за смаком

Вода – за смаком

гуляш угорський

Рецепт приготування угорського гуляшу:

Порізати на малі шматки м'яса (по половині яловичої вирізки та свинячої шинки). Додати до миски свіжу, порізану солонину, посмажити до напівготовності й тушкувати з цибулею впродовж п'яти хвилин. Коли цибуля почне рум'янитися, додати порізане м'ясо, посолити, всипати трішки паприки та тушкувати годину під покришкою на нормальному вогні, періодично перемішуючи, щоб не пригоріло та підливати по ложці води. Почистити картоплю, порізати, обдати окропом й додати до м'яса, разом з яким і тушкувати. Коли буде м'яке, то виложити в тарілку та подавати. Подається до пива.

Шницлі віденські

Інгредієнти:​​

Теляча вирізка

Спеції

Борошно

Яйце

Вода

Масло

шніцелі віденські

Рецепт приготування віденських шніцелів:

Порізати тоненько телятину, посолити та обваляти кожен шматок у суміші борошна і яйця. На три шніцелі розбити одно яйце з ложкою борошна та води. Має вийти густе рідке тісто, щоб трималося м'яса. Тісто розвести ножем по цілому шніцелі, покласти м'ясо на гаряче масло і смажити на рум'яно з обох боків. Подавати гарячими. Масла повинно бути досить, щоби тісто не відпадало, але не класти відразу багато шніцелів й смажити на неглибокій пательні.

Котлєти з хроном

Інгредієнти:​​

Теляча вирізка

Спеції

Борошно

Масло

Тертий корінь хрону

Жовток

Цукор

Сік з апельсина

котлети з яйцем і хроном

Рецепт приготування котлет з коренем хрону:

Порізати телятину, посолити та посипати борошном. Розтопити на пательні ложку масла, покласти котлети та смажити з обох боків, поки не зарум'яняться. Зверху дати фарш. Три ложки тертого хрону, ложку сирого масла, один жовток, можна дати також ложку цукру, вимішати все разом та накладати зверзу на кожну котлету. Викласти в миску, поставити на кільки хвилин в духовку. Коли підрум'яняться – подати на стіл. На кожну котлету видушити трішки свіжого апельсинового соку.

Баранина з помідорами

Інгредієнти:​​

Бараняча лопатка

Солонина

Вода

Оцет

Спеції

Помідори

Сметана

Борошно

баранина з помідорами

Рецепт приготування баранини з помідорами:

Вимочити баранячу лопатку, відварити, щоби зник неприємний запах. Вложити баранину в місткість з солониною, залити водою з оцтом, посолити та тушкувати під покришкою, поки не зм'якне. Зварити кілька помідорів, перетерти крізь сито, залити баранину та варити з кількома ложками суміші: сметана і ложка борошна. До сметани додати ложку борошна, перемішати з помідорами й тоді залити баранину. Подається з розвареним рисом на маслі.

Паштет гарячий з качок

Інгредієнти:​​

Качка

Спеції

Телячі тельбухи

Бульйон

Біле вино

Цукор

Апельсиновий сік

паштет качиний

Рецепт приготування гарячого паштету:

Зарізати та обпатрати качку, залишити на ніч. Наступного дня вимочити, посолити, викласти на деко й запікати в духовці до м'якості. Викласти, порізати, відділити від кісток. М'ясо покласти окремо. Зробити такий соус: спекти телячі тельбухи (але не перепекти, бо зіпсується смак), коли вистигне, подрібнити на терці, а потім перетерти крізь сито, щоби не було грудок. Зробити рум'яну засмажку, вилити бульйону, додати перетерті тельбухи, пару капарів*, пів бокала білого вина, дрібку цукру та солі, апельсинового соку до смаку й заварити все разом. Трохи вилити на м'ясо качки, а з решту соусу подати в соусниці до столу. *Капари – це південний сланкий чагарник. Мариновані бруньки квіток цього чагарнику вживаються як спеція.

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