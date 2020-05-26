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10 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
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У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми пізнаємо українську мову. Сьогодні пропонуємо вам зануритися в гуцульський колорит та дізнатися нові 10 слів, які гуцули часто використовують у своїх розмовах.
Подекуди здається, що гуцули спілкуються своєю окремою карпатською мовою, але це лише їхній місцевий говір чи то пак діалект, у якому до української додалися ще й інші мови. Читайте далі – буде цікаво!
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Байбарак – це верхній одяг. Те, що гуцул одягає зверху сорочки, ще називають "петик".
Котюга – це пес, як би це дивно чи парадоксально не звучало для вас.
Боришка – це картопля, а вона, до слова, є одним з головних інгредієнтів гуцульських страв.
Фраза "А цур на тебе" означає "ганьба тобі". А слово "цуратися" означає "відрікатися". Вам таке скажуть, приміром, якщо ви зробили щось погане чи нашкодили.
Ліжник – це ковдра з овечої шерсті, яку зазвичай стелять на ліжко зверху постелі. У крайньому разі ви побачите ліжник на лавці. На підлогу ні в якому разі не можна його стелити, адже це не килим.
Боутиці – це такі прикраси, які зазвичай вплітають жінкам та дівчатам у коси та зачіски.
Фраза "Я фелелюю" означає "клянуся Богом". Використовуйте її тоді, коли запевняє когось у 100% чесності своїх слів чи обіцянок.
Фраза "Ой, я бізую" означає, що той, хто говорить це відчуває у собі сили на щось. Приміром, ви бізуєтеся піти в гори, тобто запевняєте, що точно підніметеся.
Дроб'єта – це дрібна худоба. Зазвичай гуцули випасають кіз та овець.
Марга – це худоба загалом. Приміром, ви випасаєте коней, корів, кіз, то все це разом – марга.
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