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ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
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Найкрутіші прем'єри серіалів жотвня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у вересні.
Земля монстрів (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Monsterland
Жанр: фантастика, жахи, трилер
Країна: США
Режисер: Дезіре Акхаван, Бабак Анварі
У головних ролях: Кейтлін Дівер, Джонатан Такер, Роберта Коліндрес, Тейлор Шиллінг, Мейсон Шнейдерман
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 2 жовтня 2020
Серіал-антологія базується на циклі оповідань Натата Беллінгруда "Озерні монстри Північної Америки" та розповідає про те, як морально зламані люди зустрічаються з різноманітними монстрами. Від вампів та русалок до перевертнів і грішних янголів, які змушують слабких робити відчайдушні вчинки.
Земля монстрів, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Емілі в Парижі (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Emily in Paris
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Ендрю Флемінг
У головних ролях: Лілі Коллінз, Ешлі Пак, Філіппин Леруа-Больє, Камілль Раза, Кейт Уолш
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 2 жовтня 2020
Молода американка Емелі отримує можливість втілити свою мрію у реальність та підкорювати Париж у французькому маркетинговому агентстві. Дівчині потрібно оцінювати різноманітні проєкти та ідеї, зважаючи на свої "американські погляди". Але невідоме місто щодня підкидає їй нові перешкоди, тож не легко буде тут будувати кар'єру та стосунки.
Емілі в Парижі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Комедійний магазин (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: The Comedy Store
Жанр: документальний
Країна: США
Режисер: Майк Байндер
У головних ролях: Майк Байндер, Моллі Крейвенс
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 4 жовтня 2020
Документальний мінісеріал розповідає про знаменитий клуб "Комедійний магазин", який відкрився ще у 1972 році у Західному Голлівуді. За всю свою історію тут виступали сотні коміків, серед яких відомі зірки Джим Керрі, Луї Сі Кей, Біллі Крістал, Вупі Голдберг та багато інших.
Комедійний магазин, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Споріднені душі (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Soulmates
Жанр: драма, фантастика, мелодрама
Країна: США
Режисер: Роб Севадж, Марко Кройцпайнтнер, Андреа Харкін, Вільям Бріджес
У головних ролях: Білл Скарсгард, Чарлі Хітон, Малін Акерман, Бетсі Брандт, Джей Джей Філд, Сара Снук, Девід Костабайл
Тривалість: - хв.
Коли: з 5 жовтня 2020
Події серіалу розповідають про 2035 рік, коли науковці створюють неймовірний тест, який дозволяє знайти свою споріднену душу. Це справді змінює життя людей, адже їхню поведінку майже неможливо передбачити після цієї інформації. Кожна серія розповість про окремих людей та різне бачення кохання.
Споріднені душі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хлопці що треба (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: The right stuff
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Кріс Лонг
У головних ролях: Патрік Джей Адамс, Джейд Албані Петратоніо, Лаура Олт, Девід Болінгер, Теген Бьорнс, Роберт Кертіс-Браун
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 9 жовтня 2020
Основою для серіалу став однойменний документальний роман від Тома Вульфа, який розповідає про розвиток астронавтики у США у післявоєнний час. Головними героями є пілоти, які тестували всі експериментальні літаки та ракети, а також першими взяти участь у космічній програмі "Меркурій".
Хлопці що треба, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хелстром (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Helstrom
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Андерс Енгстрем
У головних ролях: Том Остен, Сідні Леммон, Елізабет Марвел, Роберт Віздом
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 16 жовтня 2020
Сюжет розповідає про Деймона і Анну Хелстроми, сина і доньку таємничого і могутнього серійного вбивці та зведеної з розуму жінки. Вони володіють надприродними здібностями і вистежують "найгірших представників людства".
Хелстром, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Скасування (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: The Undoing
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Сюзанна Бір
У головних ролях: Ніколь Кідман, Х'ю Грант, Дональд Сазерленд, Ноа Джуп, Едгар Рамірес
Тривалість: 58 хв.
Коли: з 25 жовтня 2020
Сюжет базується на книжці "Ти повинна була знати" (You Should Have Known) Джин Ханфф Кореліц і розповідає про успішного психотерапевта Грейс Сакс. У її житті все чудово: чудова родина та омріяна кар'єра. Невдовзі у світ має вийти ще й її книга про стосунки та шлюб, яка обов'язково стане бестселером. Щоправда, вся ця ідилія руйнується раптовою появою поліцейських. Виявилось, що Грейс жила зовсім з неідеальним чоловіком.
Скасування, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Шукачі істини (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Truth Seekers
Жанр: фантастика, жахи, комедія
Країна: США
Режисер: Андерс Енгстрем
У головних ролях: Саймон Пегг, Нік Фрост, Малкольм МакДауелл, Саймон Кайо та Еммі Дарсі
Тривалість: - хв.
Коли: з 31 жовтня 2020
Сюжет розповідає про мисливців за паранормальними явищами, які усіма силами намагаються не лише їх відшукати, а й зняти на камеру. А все для того, щоб заробити статок без надмірних зусиль. Щоправда, доля підкидає їм шанс таки наблизитись до надприродного та відкриває моторошну таємницю, через яку може трапитись апокаліпсис.
Шукачі істини, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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