Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії

У Лос-Анджелесі завершилася 72-а церемонія вручення Еммі – головної телевізійної премії США, яку за рішенням Американської телеакадемії вручають найкращим серіалам та передачам. Захід відбувся у незвичайному форматі через коронавірус.

Цього разу через пандемію COVID-19 церемонія вручення Еммі проходила онлайн, її вів комік Джиммі Кіммел зі спорткомплексу "Стейплс-центр" у Лос-Анджелесі. Проте деяким переможцям статуетку відправляли додому – до них приїжджали кур'єри в костюмах хімзахисту, розфарбованих під смокінг.

І ще: Американські телекритики обрали найкращий серіал року

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA — ramy youssef (@ramy) September 21, 2020

Церемонія вручення Еммі проходила онлайн / Getty

Так, головна нагорода за найкращий драматичний серіал дісталася проєкту HBO "Спадкоємці", а за комедійний серіал – канадському "Шіттс Крік", який встановив новий рекорд у своїй номінації та виграв сім статуеток Еммі. Крім цього, на звання найкращого також претендували серіали "Краще подзвоніть Солу", "Корона", "Розповідь служниці", "Мандалорець", "Дивні дива", "Озарк" і "Вбиваючи Єву".

Найбільше статуеток отримали проєкти HBO (30), на другому місці Netfix (21), на третьому – Pop TV (10). Сервіс Disney+ отримав 8 нагород, телеканал ABC – 5, а Apple і Apple+ – по одній.

Спадкоємці

Шіттс Крік

Повний список переможців Еммі 2020

Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці";

Найкращий комедійний серіал – "Шіттс Крік";

Найкращий міні-серіал – "Хранителі";

Найкращий телефільм – "Бездоганний";

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джеремі Стронг, "Спадкоємці";

Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі – Зендая, "Ейфорія";

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Біллі Крудап, "Ранкове шоу";

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джулія Гарнер, "Озарк";

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі – Юджин Левіб, –Шіттс Крік";

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Кетрін О'Хара, "Шіттс Крик";

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі – Ден Леві, "Шіттс Крік";

Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі – Енні Мерфі, "Шіттс Крік";

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі або телефільмі – Марк Руффало, "Я знаю, що це правда";

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі або телефільмі – Реджина Кінг, "Хранителі";

Найкраща чоловіча роль другого плану у міні-серіалі або телефільмі – Яхья Абдул-Матін II, "Хранителі";

Найкраща жіноча роль другого плану у міні-серіалі або телефільмі – Узо Адуба, "Місіс Америка".

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