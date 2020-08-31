Netflix виклав деякі фільми і серіали у відкритий доступ: що можна подивитися безкоштовно

Популярний стрімінговий сервіс Netflix відкрив безкоштовний доступ до деяких своїх фільмів та серіалів. З каталогу їх можна дивитися навіть без акаунта на сайті.

Netflix відкрив безкоштовний доступ до деяких фільмів та серіалів. Можливість перегляду без плати та реєстрації отримали близько 200 країн, де працює стрімінговий сервіс. "Ми вивчаємо різні маркетингові акції, щоб залучити нових підписників і дати їм чудові враження від Netflix", – відзначають в компанії.

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Дивитися фільми і серіали можна тільки через браузер на робочому столі або андроїд-пристрої. iPhone та iPad не підтримуються.

Зараз у каталозі 10 кіноробіт, 7 з яких – серіали. Для перегляду доступна перша серія кожного проєкту. А ось фільми показують цілком.

Серіали

Дивні дива

Еліта

Коли вони нас побачать

Любов сліпа

Наша планета

Грейс і Френкі

Фільми

Пташиний короб

Два Папи

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