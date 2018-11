ТОП-6 фільмів з Леонардо Ді Капріо, які вас вразять

Шукаєте цікаві фільми з Леонардо Ді Капріо? Зібрали найефектніші стрічки з оскароносним актором, які не залишаться вас байдужими.

Леонардо Ді Капріо – неймовірно харизматичний актор, який з юного віку підкорював дівочі серця та глядачів по всьому світі. Радіо МАКСИМУМ підготувало добірку його найкрутіших фільмів, які точно справлять на вас враження! Навряд чи хтось не бачив хоча б одного кіно з цього списку.

Спіймай мене, якщо зможеш

Кадр з фільму "Спіймай мене, якщо зможеш" / tochka

Назва мовою оригіналу: Catch Me if You Can

Жанр: детектив, драма

Режисер: Стівен Спілберг

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Том Хенкс, Крістофер Вокен, Мартін Шин, Емі Адамс

Тривалість: 141 хв.

Рік: 2002

У центрі сюжету Френ Ебенгей – наймолодший чоловік, який вже встиг потрапити до списку ФБР найбільш розшукуваних злочинців. Його зуміли упіймати у 1967-му, коли хлопцеві заледве виповнилось 19 років. Щоправда, він вже встиг попрацювати пілотом, заступником головного лікаря, помічником прокурора та перевести у готівку фальшиві чеки на понад 2,5 млн доларів. Не дивно, що біографічну історію юного афериста чудово відтворив Спілберг за допомогою Тома Хенкса та Ді Капріо.

Спіймай мене, якщо зможеш, дивитись трейлер онлайн:

Авіатор

Кадр з фільму "Авіатор" / Okko

Назва мовою оригіналу: The Aviator

Жанр: біографічна драма

Режисер: Мартін Скорсезе

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Кейт Бланшетт, Кейт Бекінсейл, Джон Рейлі, Алан Алда, Алек Болдвін

Тривалість:169 хв.

Рік: 2004

Ще один біографічний фільм з Ді Капріо, який вартий уваги, адже розповідає про американського винахідника та мільйонера, прототипом якого є Говард Г'юз.

Хлопець з юного віку присвятив себе технологічним розробкам та авіації. Окрім цього він ще й знімає фільм про битву винищувачів Першої світової війни під назвою "Ангели пекла". Успіх фільму, гроші та дівчата не позбавляють його бажання створювати та випробовувати новітні літаки. Щоправда, стартує війна і в Міноборони звертаються до Говарда, аби він розробив літак-розвідник. Роки йдуть, а повітряні судна так і залишаються проектом. Відтак у ФБР та сенаті починають розслідування. Погіршує ситуацію ще й те, що Г'юз починає страждати від синдрому нав'язливого стану, з яким він стикався у дитинстві.

Авіатор, дивитись трейлер онлайн:

Острів проклятих

Кадр з фільму "Острів проклятих" / Кінобаза

Назва мовою оригіналу: Shutter Island

Жанр: детектив, психологічний трилер

Режисер: Мартін Скорсезе

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Марк Руффало, Бен Кінгслі

Тривалість: 138 хв.

Рік: 2010

Неймовірна робота Ді Капріо та Скорсезе змушує зануритись у похмуру атмосферу ледь не з перших хвилин. Маршал Тедді Деніелс разом з колегою прибуває на острів Шаттер, де моторошна лікарня приймає душевнохворих злочинців. Саме там він сподівається знайти дітовбивцю, щоправда, все йде зовсім не за планом.

Острів проклятих, дивитись трейлер онлайн:

Початок

Назва мовою оригіналу: Inception

Жанр: фантастика, трилер, детектив

Режисер: Крістофер Нолан

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Еллен Пейдж, Маріон Котіяр, Том Гарді, Кілліан Мерфі

Тривалість: 148 хв.

Рік: 2010

Промисловий шпигун повинен викрадати необхідну інформацію під час сну із чужого мозку. Хоча цей процес і є шалено небезпечним, однак герою допомагає справжня злочинна група із конструктором світів у сні, перевтілювачем, хіміком та кількома сильними помічниками.

Цього разу завдання значно складніше – потрібно не викрасти дані, а закинути потрібні ідеї. Звісно ж, за красиву винагороду. Щоправда, зміна людської свідомості – це зовсім нелегко і може завершитись трагічно.

Початок дивитись трейлер онлайн:

Великий Гетсбі

Кадр з фільму "Великий Гетсбі" / Mashable

Назва мовою оригіналу: The Great Gatsby

Жанр: драма

Режисер: Баз Лурманн

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Тобі Маґваєр, Кері Малліган, Айла Фішер, Джоел Едґертон

Тривалість: 143 хв.

Рік: 2013

Ефектна нова екранізація відомого роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі". У центрі сюжету Нік Керравей - випускник Єлю та ветеран Першої світової, який приїздить до Нью-Йорка, де займає невеличке помешкання біля розкішної вілли неймовірно заможного та таємничого Джея Гетсбі. А по той бік затоки мешкає кузина нашого героя – Дейзі Б'юнекен разом зі своїм не надто приємним чоловіком Томом. Саме ця дівчина колись припала до душі загадковому багатію, тому зараз він влаштовує гучні вечірки з гостями, які ніколи не знайомились з ним. Зате дівчина його серця бачить все це з іншого берега. Але не така й чарівна ця історія кохання.

Великий Гетсбі, дивитись трейлер онлайн:

Вовк з Уолл-стріт

Кадр з фільму "Вовк з Уолл-стріт" / Medium

Назва мовою оригіналу: The Wolf of Wall Street

Жанр: драма, кримінал, біографія

Режисер: Мартін Скорсезе

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Джона Гілл, Марго Роббі, Меттью Макконехі, Джон Фавро, Кайл Чендлер, Жан Дюжарден

Тривалість:180 хв.

Рік: 2013

Сюжет розгортається у 1987 році, коли Джордан Белфорт вирішує стати брокером в одному із успішних інвестиційних банків, однак установу невдовзі зачиняють. Тому під тиском дружини Терези чоловік йде до невеликого закладу, який має справу з невеличкими акціями. Там Джордан починає дружити з торговцем Донні та вирішує відкрити власну фірму, адже має неймовірну харизму та вміння переконувати. Кілька друзів та батько – ось, з кого почалась компанія "Стреттон Оукмонт", яка стрімка набирає обертів, приносячи неймовірне багатство Джордану та Донні. Головний герой стає заручником наркотиків та сексу з повіями і не помічає, як ним починає цікавити ФБР.

Вовк з Уолл-стріт, дивитись трейлер онлайн:

