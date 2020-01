ТОП-50 найкращих треків для тренування

Журнал Time опублікував список з 50 пісень, які найкраще підходять для занять спортом. Гайда у спортзал!

Till I Collapse

Ця пісня протягом чотирьох років є найпопулярнішою для тренувань. Вона мотивує не тільки вибуховим бітом, а й словами. На самому початку треку Емінем вимовляє: "Коли ви відчуваєте слабкість і хочете здатися, ви маєте шукати в собі внутрішню силу і знайти її".

Motivation

Цій композиції не виповнилося й року, як вона вже зайняла другу позицію рейтингу. Проста пісня з вибуховим бітом недарма має таку назву: вона послужить хорошим фоном для тренування в спортивному залі.

Eye of the Tiger

Той самий рок-н-рол з 80-х, який продовжує надихати людей донині. Пісня була написана групою Survivor на прохання Сильвестра Сталлоне для фільму Рокі 3.

Con Altura

Спільна робота іспанської поп-артистки Rosalía і колумбійського майстра регі J Balvin ідеально підійде для того, щоб підвищити інтенсивність тренування.

Do not Start Now

Британська співачка родом з Косова прославилася в 2017 році. Її треки можна назвати соковитими і легкими: в них приваблює швидше музикальність, ніж змістове наповнення.

