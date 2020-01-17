В Україні частково запрацював музичний сервіс Spotify

Реєстрація та сам додаток Spotify поки недоступні. Spotify дозволяє легально і безкоштовно прослуховувати понад 50 мільйонів музичних композицій, аудіокниг і подкастів без скачування.

Зате можливо зайти у веб-версію музичного стрімінгового сервісу Spotify безпосередньо. Раніше плеєр працював в Україні тільки через VPN.

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Передбачається, що відкриття веб-версії пов'язано з можливим запуском музичної платформи в Україні, про який ходили чутки в минулому році. Раніше користувач кожні два тижні повинен був нібито логінитися (за допомогою VPN) з території однієї з країн, де сервіс працює.

Повідомляється, що реєстрація в Spotify з України як і раніше закрита, як і можливість завантажити мобільний додаток сервісу в локальних версіях магазинів Google Play і Apple AppStore.

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