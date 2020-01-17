У Швеції створили плейлисти для домашніх улюбленців

Стрімінговий музичний сервіс Spotify запустив плейлисти для собак, які залишилися вдома самі. Вміст плейлистів – заспокійлива музика та приємні фрази. Причому, голосові повідомлення записані професійними акторами.

Собака, яка нудиться на самоті, може почути, наприклад, таке повідомлення: "Я такий щасливий починати кожен день з того, що бачу твою щасливу морду".

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Ідея народилася після того, як співробітники Spotify виявили, що близько 74 відсотків власників домашніх тварин вмикають своїм вихованцям музику. 42 відсотки впевнені, що у собак навіть є власні музичні смаки. Чверть господарів собак стверджують, що своїми очима бачили, як їхні улюбленці танцювали під музику.

Нововведення покликане позбавити собаку від стресу, який тварина отримує, залишаючись на самоті.

Композиції дозволять собакам не сумувати на самоті

Тривалість подкасту – близько п'яти годин. Музичні номери для собаки відповідно до її характеру підбираються за допомогою алгоритму. Для того, щоб вибрати енергійний або ліричний трек, сервіс свідомо розпитує власника собаки про його вихованця.

Стрімінгова компанія збирається запустити аналогічні плейлисти також для домашніх кішок, хом'яків, ігуан і птахів.

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