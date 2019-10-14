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ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день
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Щоб перевернути гори, вам потрібна енергія. Її джерела напевно є у вашому холодильнику і чекають, коли ви будете готові підзарядитися. Тому, якщо ви відчуваєте занепад сил та енергії – гайда перекушувати одним із тих продуктів, які ми назвемо далі!
Скажемо відразу, якщо ви відчуваєте хронічну втому, це привід звернутися до лікаря для встановлення причини, якою може бути і анемія, і зниження функції щитоподібної залози, і проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Якщо проблем немає, то загляньте до себе в тарілку: може бути, причина млявості – у вашому харчуванні, і вам просто не вистачає потрібних мікроелементів і вітамінів. В такому випадку тримайте список продуктів, які забезпечать вас потрібною енергією.
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Чорна смородина
Ця ягода – просто чемпіон за вмістом вітаміну С, головного антиоксиданту, який бере участь у всіх хімічних процесах організму і до того ж бореться з вільними радикалами. При дефіциті вітаміну С усі хімічні процеси в організмі протікають повільніше, а як результат – знижується життєвий тонус. Зауважте, усього в одній жмені свіжої або замороженої смородини міститься добова норма вітаміну С! Тільки пам'ятайте, вона не переносить нагрівання, тому краще включи в меню свіжі ягоди.
Свіжі сезонні овочі
Навесні, влітку та восени проблем з тим, щоб знайти молоду зелень, салатне листя або морквину, не буде. А всі ці овочі містять масу корисних каротиноїдів – хімічних елементів, які в організмі перетворюються на вітамін А. Крім нього, в молодій зелені міститься вітамін С, фолієва кислота, необхідна для роботи мозку та м'язів, і багато корисних флавоноїдів рослин. Вони є потужними антиоксидантами та допомагають боротися зі стресом.
Банани
Дієтологи то лають, то хвалять бідні банани, але якщо ви дотримуєтеся основні принципи правильного харчування, то цей фрукт – відмінний перекус в обідній час, особливо якщо ви в постійному русі. Невеликий банан, який важить усього 100 грамів, містить лише 100 калорій і 20 грамів вуглеводів. До того ж у ньому мало органічних кислот і він дає відчуття ситості надовго. Але найголовніше – в банані міститься калій і магній, які необхідні для фізичної та розумової витривалості. Загалом, якщо на вас чекає мозковий штурм або тривала фізична робота – перекус у вигляді банана буде доречним.
Чорний шоколад
Ну куди ж без нього? Кофеїн і теобромін – головні стимулятори мозку, які активізують нейронні зв'язки. Якраз вони і змушують ваші думки носитися зі швидкістю світла та взагалі креативити. Тільки врахуйте, головне тут – знати міру, тому що навіть до найсильнішого стимулятора можна звикнути. І вибирайте, звичайно, тільки правильний продукт: він повинен складатися з тертого какао, какао-масла та цукрової пудри. У складі допускається лецитин і молоко, якщо шоколад молочний.
Свіжа морська риба
Джерело повноцінного легкозасвоюваного білка для побудови м'язів і отримання йоду. Він потрібен вам для активної роботи щитоподібної залози, без якої ваш метаболізм впадає в сплячку. Якщо виходить, їжте її хоч щодня – запікайте в духовці або готуйте на пару і обов'язково подавайте разом із зеленню й овочами!
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