Італійські дієтологи назвали продукти, які продовжують молодість

Додайте до раціону ці продукти, щоб зберегти молодість

Італійці відрізняються довголіттям і моложавістю. На думку науковців фахівців, продовженню молодості у них сприяє харчування. Отже, що ж потрібно їсти, аби відтермінувати прихід старості? Читайте далі!

Італійські чоловіки доживають в середньому до 81 року, жінки – до 85 років. Дослідники пов'язують високу тривалість життя з особливостями місцевого харчування та наданням переваги певним продуктам.

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Раціон італійців багатий білком, вітамінами А і С, фолієвою кислотою й антиоксидантами. У ньому мало алкоголю, немає солодкої газованої води. Крім того, жителі Апеннін віддають перевагу самостійному готуванню з місцевих продуктів, не задовольняючись готовою їжею, – повідомили експерти.

У вашому раціоні має бути якомога більше овочів і фруктів

Тим, хто хоче жити довго і по можливості довше зберігати молодість, експерти порадили з'їдати вранці невелику жменю горіхів. За їх словами, організм при цьому отримуватиме необхідний заряд вітаміну С, жирних кислот омега-3, кальцію, антиоксидантів і мінеральних солей.

Також фахівці відзначили, що ранковий прийом їжі повинен бути обов'язковим, пропускати його не слід.

Для профілактики передчасного старіння дієтологи порадили обов'язково вживати в їжу білок, який дозволяє зберігати достатню м'язову масу. Кількість білка повинна становити не менше 1,1 грама на кілограм ваги.

Крім цього для продовження молодості італійські експерти рекомендують не нехтувати молочними продуктами, а також продуктами, багатими фолієвою кислотою.

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