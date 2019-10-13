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Ці продукти скорочують кількість кальцію в організмі

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Низка продуктів "вимивають" кальцій з організму - фото 1
Низка продуктів "вимивають" кальцій з організму

Кава, солодощі, газовані напої, пальмова олія, вівсянка – ці та інші продукти вимивають кальцій з організму або перешкоджають його засвоєнню. Саме тому лікарі рекомендують споживати їх з обережністю, аби не нашкодити власному здоров'ю.

Так, фахівці наголошують на тому, що необхідно контролювати своє споживання кави. Допустимою нормою напою є 4 чашки місткістю по 30 мл. Перевищення цієї дози погіршить стан кісток і зубів.

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Що стосується газованих напоїв, то деякі з них також містять кофеїн, під дією якого погіршується всмоктування кальцію. Також засвоєнню кальцію може заважати цукор, що міститься в солодощах: через велику кількість солодощів страждає кишкова мікрофлора. А от вівсянка здатна сповільнять всмоктування кальцію в кишківнику через фітинову кислоту, що міститься в ній.

Пальмова олія, за словами медика, в загальному знижує ступінь засвоєння дуже багатьох корисних речовин, в тому числі вітаміну D, який допомагає засвоюватися кальцію.

Кавою зливживати не слід! - фото 361369
Кавою зливживати не слід!

Лікар додала, що кальцій бере участь в процесах обміну речовин і згортання крові, регулює м'язове скорочення, секрецію гормонів. Його дефіцит призводить до порушень роботи серцевого м'яза, судом і гіпертонічного кризу.

Для заповнення цінного мікроелемента, необхідно включити в раціон ряжанку, сир, кефір, бобові, зелень, апельсини, хурму, зелений чай і банани, порадила експерт.

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Джерело: Med2
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