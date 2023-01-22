ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України

Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. Свято, коли в 1919 році був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республік для єдиної соборної держави. Радіо Максимум пропонує вам переглянути "фільми Злуки"!

Добірка "фільмів Злуки" важлива для історичної ретроспективи урочистих подій Дня Соборності. Показуємо як документальні, так і художні. І пам'ятаємо: чим краще ми знаємо свою історію, тим менш вразливі для нашого ворога.

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"10 днів Незалежності України" – історичний серіал про становлення України 2021 року

Ключовою для нашої збірки, з якої ми радимо почати вивчати подію Великої Злуки, є третя серія ютуб-проєкту з назвою "День Соборності: як об'єдналися дві частини України". Серія розповідає про те, як східні та західні українці по обидва боки Збруча здійснили волю об'єднати державу в одну цілу.

Володимир В'ятрович – автор і ведучий фільму, який реалізований Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

По-святковому виглядала і столиця. Будинки прикрашали синьо-жовті прапори, на балконах виставляли килими та полотна з національною символікою, новорічні гірлянди переплітали синьо-жовтими стрічками… – усе вказувало на те, що день, коли мають врешті об’єднатися дві частини однієї України – подія непересічна", – розповідає Володимир В'ятрович.

Дивіться серію "День Соборності: як об'єдналися дві частини України":

"Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919" – документально-ігровий фільм українського режисера Тараса Химича

Через сьогоднішні події ми зможемо зрозуміти цей фільм, мотивацію його героїв, історичних персонажів, краще, ніж будь-коли до російсько-української війни. Щобільше, цей фільм – перший в Україні, знятий за сучасними технологіями у форматі 4К. Це означає, що можна кликати до перегляду молодь: їм повинно сподобатися!

У фільмі йдеться про те, як у ніч на 1 листопада 1918 року у Львові українські військові добровольчого Легіону Січових Стрільців підняли повстання, проголосивши створення самостійної держави України на її етнічних землях.

Цікаво те, що сюжетна лінія побудована на свідченнях очевидців. Над фільмом працювали ветерани АТО та військові. До прикладу, з постановкою військових сцен допоміг ветеран АТО Володимир Правосудов, а також військово-історичний клуб "Повстанець" (Київ).

Фільм доступний для безплатного перегляду на Youtube за ЦИМ посиланням.

Дивитися трейлер українського фільму "Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919":

"Таємний щоденник Симона Петлюри" – український історично-біографічний фільм 2018 року режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича

У синопсисі кінострічки йдеться про події в Україні 1917-1921 років: "Триває відчайдушна боротьба за незалежність Української Народної Республіки. Лідер УНР Симон Петлюра змушений емігрувати до Парижа. Але й там через дії агентів Москви його життя постійно під загрозою".

Попри те, що фільм має різні як позитивні, так і негативні відгуки, втім, він найкраще показує, чому Незалежність України так і не вдалося зберегти. Також глядачі "Щоденника" відзначають "лякливу" актуальність фільму (як попереднього "Легіону") у зв'язку з теперішньою російською агресією.

В контексті сучасної війни з Росією краще розумієш методи Кремля з дискредитації українського визвольного руху в очах Заходу – тієї ж Франції, де "вільна" преса тиражувала на диво антиукраїнську риторику (роль Москви була дуже очевидною)", – пишуть у відгуках на фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри".

Кінострічка є у вільному доступі на сайті Megogo за ЦИМ посиланням.

Дивіться трейлер фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри":

"Крути 1918" – український історичний фільм-екшн режисера Олексія Шапарєва, який вийшов у прокат 2019 року

Якщо говорити про Акт Злуки, День Соборності України, не можна оминути тему про Крути і їх героїв. Адже битва під Крутами стала однією з найгероїчніших та найтрагічніших подій тодішньої історії.

Найсвіжішим фільмом про Крути є власне фільм з такою ж назвою "Крути 1918", який отримав неоднозначні відгуки від українських критиків. Мовляв, є багато питань, як змістовних, так і технічних. Натомість ми радимо його переглянути, щоб, по-перше, сформувати свою думку, по-друге, підтримати український кінематограф, який розвивається і стає нарешті доброю альтернативою західному. І по-третє, аби відчути атмосферу боротьби за Україну далекого 1918 року.

У фільмі мова йде про те, як кілька сотень студентів, молодих українців, мужньо стали на захист своєї країни від чотиритисячної добре озброєної Червоної армії. Відтак вимушено потрапили в полон, згодом були страчені. У зйомках було залучено близько 1000 акторів і 2000 одиниць зброї, а батальні сцени знімали за участі 150 військових Національної гвардії України.

Фільм можна переглянути безплатно на сайті Megogo за ЦИМ посиланням.

Дивитися трейлер кінострічки "Крути 1918":

"Українська революція" – двосерійний український документальний фільм 2012 року на основі спогадів генерала та військового міністра УНР Всеволода Петріва, режисер – Іван Канівець

Фільм цікавий, як мінімум, тим, що знімався цілком на волонтерських засадах понад 4 роки. Це екранізація спогадів Всеволода Петріва "Спомини з часів української революції (1917-1921)", які розповідають про тодішні події, але й також участь в них полку імені кошового Костя Гордієнка. І все це через призму особистих вражень, переживань генерала.

Завдяки цьому глядачам відкривається велична картина боротьби українського народу за свободу. Історія, яка розкривається, ламає міфи про те, що в Україні буцімто не було патріотів.

Отже, перша серія фільму описує події з початку 1917 року до прибуття полку імені Костя Гордієнка в Україну. Друга частина – від подій січня-лютого 1918 року в Києві, коли полк вступив в нерівний бій з московсько-більшовицькими військами Муравйова і до повернення Центральної Ради у звільнений від більшовиків Київ.

Дивитися фільм можна безплатно у Youtube:

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