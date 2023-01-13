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Новий рік 2023

Вистава Mothermotherland за мотивами новели "Я (Романтика)" Хвильового – дивитися онлайн

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учасники вистави / Ukrainian Institute – Український інститут

Харківська театральна група Slovо.Theater group виступила в США з виставою Mothermotherland, прем'єра якої мала відбутися в Харкові. Через російське вторгнення до України виставу скасували. Але тепер її можна подивитися онлайн.

Одзі Розі Деже, американська мисткиня, чиї предки – українці, створила восени 2022 року театралізоване дійство "Mothermotherland", що за мотивами новели Миколи Хвильового "Я (Романтика)". Жінка планувала представити глядачам прем'єру в Харкові в рамках мистецької резиденції "Слово". Втім, війна поміняла плани.

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Тоді Одзі, знайшовши шляхи нового фінансування, запросила п'ятьох митців та мисткинь з Харкова до Пітсбурга для здійснення своїх задумів і врешті поставила виставу. Таким чином, прем'єру побачили в штатах Нью-Джерсі, Іллінойс, Меріленд, Пенсильванія, готуються митці виступати також в Нью-Йорку.

Театралізовані дійства відбуваються в співпраці з Українським інститутом

Після туру митці планують повернутися до України й таки виступити на харківській сцені для своїх глядачів.

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. / Ukrainian Institute – Український інститут

Дивитися виставу "Mothermotherland" онлайн:

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