Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми пізнаємо українську мову з усіма її дивовижами та цікавинками. Розберемося з маловживаними словами, якими часто послуговувався Іван Франко.

Сьогодні ми пропонуємо 10 малознаних слів, які використовував у своїх творах Великий Каменяр, щоб і ви взяли їх до свого активного лексичного вжитку.

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Фудульний – гордовитий, зарозумілий, пихатий.

"То чого ж хочете від мене, сли-сте такі фудульні?"

Наприкрятися – набридати, надокучати.

"Вибачайте, пане Петрію, що так наприкрялося... але... бачите... якась мя цікавість зайшла"

Конче – неодмінно, обов'язково, дуже, вкрай.

"А то для чого би-м не мав іти, єсли ми конче треба?"

На позір – напоказ.

"Но борба була тільки на позір укінчена, – в первій її часті, правда, побідив Андрій – твердістю і постоянністю в муках"

Теньгий – дебелий, кремезний.

"То лиш знав народ глупівський, що він теньгий гумориста, як почне що науково плести, то комедья чиста"

Маркітний – невдоволений, сумний.

"Ключник Трапішевський.. був дуже розчарований і маркітний з того, що помилився"

Блават – волошка.

"Де-не-де видніється.. синє чаруюче око блавату або квітка кукол"

Налибоватий – придуркуватий, недоумок.

"Паламар, гасячи довженним гасильником світло на іконостасі, шепнув до Василя Грома: "Ну, ци не побліка, – налибоватий Гатаран запхався у кутик у ризниці, накрився опаратами та й заснув, як під перинов"

Відай – мабуть.

"Гей, віче ж нині! Віча ще такого, відай, не тямить деревлянський ліс!"

Глота – натовп.

"Всі всуміш розпочали тиснутися до дверей. Повстала глота. Кілька баб запищало, котрась навіть крикнула: "Личмане якийсь – на! Ци ти сліпаки вилізли? Що ми по ногах допчеш?"

Матеріал підготувала Тетяна Жидак

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