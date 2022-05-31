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ТОП 5 безглуздих опцій у сучасних автомобілях
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Купуючи свій автомобіль, ми намагаємося укомплектувати його максимально, щоб зробити їзду комфортною і безпечною. Проте деякими функціями водії або не користуються, або отримують від них більше проблем, ніж зручності. Розповідаємо, за що точно не варто переплачувати.
Так, дилери в автомобільних салонах тобі обов'язково пропонуватимуть різне додаткове обладнання та доволі рідкісні функції: починаючи з додаткових підсклянників і закінчуючи рекуперацією енергії гальмування. Але далеко не всі опції можуть знадобитися. Зібрали на Радіо MAXIMUM 5 фішок сучасних машин, які виявилися марними у наших реаліях водіння.
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Система розпізнавання голосу
Ця функція була б цінним помічником для будь-якого автомобіліста, якби вона ідеально працювала. Зараз у світі не існує авто, яке було б оснащене досконалою функцією розпізнавання голосу. Усі системи голосового керування працюють жахливо та частіше дратують водіїв. Тому, якщо при покупці нового автомобіля тобі в автосалоні нав'язують машину з голосовим керуванням, відмовся від неї, щоб даремно не викинути гроші.
Низькопрофільні шини
Низькопрофільні шини – це модно, красиво, але зовсім не практично. Виробники позиціонують таку гуму як найбезпечнішу на сучасному ринку через збільшену ділянку зчеплення з дорогою, підвищену стійкість та зменшений гальмівний шлях.
Однак усі ці плюси спрацьовують тільки в тому випадку, якщо покришки встановлені на спортивному автомобілі, який їздить ідеально рівними дорогами на швидкості не менше як 160 км/год. В іншому випадку низький профіль – лише дорога та марна фішка, що підвищує вартість авто.
Низькопрофільна гума зношується в 1,5 раза швидше за звичайну і має гірші амортизуючі якості.
Круїз-контроль
Як показує практика, переважна більшість водіїв не користується функцію круїз-контролю навіть під час їзди трасою, що вже говорити про місто з його рваним ритмом. До речі, зниження популярності круїз-контролю пояснюється навіть щільним трафіком в сучасних мегаполісах і на трасах, що їх з'єднують. Регулярно гальмувати, а потім перезапускати круїз – не дуже зручно, а іншого сценарію користування функцією на активному шосе годі й очікувати.
Інша справа адаптивний круїз-контроль, який автоматично регулює не тільки швидкість, але й дистанцію до автомобілів, що йдуть попереду. Така система набагато зручніша, ніж базовий, пасивний круїз, але разом з тим коштує набагато дорожче.
Панорамний дах
Досвідченим водіям очевидно, що більшість плюсів насправді – лише рекламний хід і скляна стеля несе у собі більше проблем, ніж користі: скло має більшу теплопровідність, тому влітку доведеться частіше використовувати кондиціонер, а взимку – пічку. Це додаткова витрата палива, про яку замовчують автовиробники. На внутрішній поверхні такого даху в холодну пору накопичується конденсат, який може перетворитися на лід. Чистити стелю авто перед поїздкою на роботу – сумнівне задоволення. Механізм закриття даху досить крихкий, а його ремонт – дорогий. Через пару років після використання він скрипить або зовсім не працює. Стики на панорамному даху через 2-3 роки перестають бути герметичними і починають підтікати.
Світлодіодні фари
Заміна звичайних ламп розжарювання в автомобілі на світлодіоди може здатися гарною ідеєю: вони стійкіші до ударів та вібрації, довговічні та витримують великі перепади температур. Однак поряд з плюсами світлодіоди мають свої мінуси:
- їм необхідний номінальний робочий струм, а це означає, що в авто доведеться встановити, як мінімум, резистор;
- знадобляться електронні вузли;
- час спрацьовування світлодіодів довший, ніж звичайних ламп.
Це означає, що водій наступної машини побачить стоп-сигнал на 200 мілісекунд пізніше, ніж міг би. При швидкості 120 км/год це збільшить його гальмівний шлях на 6,6 метра. Вони дорожчі за звичайні лампи приблизно у 50 разів.
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