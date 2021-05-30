Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата

Сподіваємося, ти візьмеш з собою домкрат, який позбавить тебе від перевірки ефективності народних способів заміни пробитого колеса. Але якщо раптом з'ясовується, що інструмент вийшов з ладу (або відсутній), а міняти колесо якось потрібно, тоді ось 3 перевірених методи на всі випадки життя.

Перед дорогою не зайвим буде переконатися, що всі необхідні інструменти присутні в багажнику і вони – працездатні. Домкрат у цьому переліку – обов'язковий предмет, але уявімо, що у тебе його немає. Не будемо витрачати час на вигадування причин, чому ти раптом опинився без домкрата (позичив, зламався ...), а представимо ситуацію: машину зрадницьки тягне в бік, покришка спущена. І її потрібно замінити у польових умовах.

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Є кілька способів впоратися з завданням без спеціального пристосування. І в залежності від ситуації, якийсь з цих трьох методів обов'язково підійде.

Метод викопування (для місцевості з м'яким грунтом)

Якщо ти перебуваєш у місцевості з м'яким грунтом, то підійде спосіб не підйому автомобіля вгору, а "опускання" рівня землі вниз. Як варіант, можна з'їхати на м'який грунт, підкачавши трохи проколене колесо, щоб не пошкодити корд під час руху.

Постав машину на гальмо стоянки, знайди щось, що можна підкласти під майданчик для домкрата. Потім починай копати під колесом. Якщо у тебе є лопатка – прекрасно, якщо немає, підійде палиця або дошка, балонний ключ або інший інструмент – просто знайди щось підходяще у багажнику. Майже "піднявши" колесо над ямкою (щоб воно торкалося землі, але його вже можна було зняти), міняй його на запасне.

А як потім зняти автомобіль з опори, адже нове колесо висить в ямі і землі не торкається? Тут є невеликий секрет – спусти нове колесо перед встановленням, щоб воно в здутому стані теж ледь торкалося землі. Накачавши його, ти зможеш легко вийняти підкладену під кузов опору.

Метод підкачування колеса (для грунтової дороги)

Суть цього способу, який можна застосувати на грунтовій дорозі, в тому, що опора підкладається не під кузов, куди зазвичай впирається домкрат, а під балку чи амортизатор. Завдання полягає в тому, щоб машина зі знятим згодом колесом так і спиралася на підвіску, а не на кузов.

Приміряти опору потрібно під непошкодженим колесом з іншого боку автомобіля, і ось чому. Ти накачаєш здуте колесо і тим самим підіймеш деталь, під яку підкладеш опору. Потім ти знову здуєш проколене колесо, завдяки чому його можна буде зняти, оскільки воно не буде впиратися на землю. При встановленні запасного колеса, його також перед тим потрібно здути, щоб безперешкодно поставити. Перш ніж накачувати запаску, підклади під неї щось: після накачування вона буде стояти вище, і ти зможеш легко вийняти опору.

Метод "вивішування" колеса (для скелястої, нерівної та асфальтованої доріг)

Цей спосіб підійде в горбистій, скелястій та інший нерівній місцевості, або там, де знайдуться предмети для створення штучного підвищення, на яке можна наїхати одним колесом і тим самим підняти то, яке проколоте. Перед "вивішуванням" накачай його, щоб не пошкодити корд.

Яким колесом наїжджати? Сусіднім. Тобто будь-яким, але тільки не тим, яке розташоване від проколотого по діагоналі. Якщо прокололося заднє праве, то наїжджай на підвищення або заднім лівим, або переднім правим, але тільки не переднім лівим.

Трохи підняти автомобіль можна й на рівному асфальті. Для цього спусти то колесо, яке розташоване по діагоналі від проколотого. Наступним кроком накачай колесо, яке необхідно замінити і підстав під амортизатор або балку опору. Далі ти вже знаєш, як діяти: здувай проколене колесо і запаску, міняєш, підкладаєш хоч щось під встановлене колесо і тоді накачуєш його, виймаєш опору і накачуєш колесо, розташоване по діагоналі.

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