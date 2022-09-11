Як не отримати штраф за брудні номери на автомобілі: законні способи уникнути покарання

Восени через погодні умови номерні знаки особливо часто забруднюються, а тому ризик отримати штраф за це стає максимальним. Розповідаємо далі, як законно уникнути покарання за брудні номери.

Кожен водій повинен знати, що їхати можна на автомобіля лише тоді, якщо номерні знаки добре проглядаються, а за порушення цього пункту передбачений штраф. Крім цього, тебе можуть зупинити поліціянти й виписати штраф навіть в тому випадку, якщо хоча б один із символів номера неможливо розглянути.

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Штрафи за брудні номери

Під час останньої хвилі підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні була також підвищена й сума покарання за брудний номер – в 5 разів. Якщо раніше штраф за їзду на незареєстрованій машині, без номерного знака або з номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів (забруднений, перевернутий, закритий іншими предметами), становив 170 гривень, то тепер за таке порушення доведеться заплатити 850 гривень.

У разі повторного такого порушення протягом року розмір штрафу сягає 1700 гривень або можна отримати 30-40 годин громадських робіт з вилученням машини.

Як уникнути штрафу за номер, який не проглядається

Важливою обставиною для накладення штрафу залишається уточнення про відстань у 20 метрів. Тобто, замір "на око" не є приводом для накладення штрафу. Інспектор повинен зафіксувати на фото або відео факт неможливості розпізнати символи на знаку автомобіля з відстані у 20 метрів. Якщо цього не було зроблено, то накладений штраф є незаконним.

Крім цього, якщо тебе таки зупинила поліція, експерти радять не сперечатися з патрульними, а замість цього швиденько витерти знак, наприклад, вологою серветкою. Таким чином, усунувши порушення на місці, поліціянт може обмежитись усним попередженням.

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