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ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
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У різних куточках України зустрічаються найрізноманітніші конфігурації лежачих поліцейських, а від фактури та форми залежить й спосіб безпечного переїду. Проте далеко не всі водії долають такі перешкоди правильно, допускаючи типові помилки.
Які бувають лежачі поліцейські
На українських дорогах сьогодні трапляються монолітні лежачі поліцейські (з асфальтобетону) та збірно-розбірні (з міцної гуми). А іноді замість справжніх лежачих поліцейських наносять 3D-малюнки, які створюють візуальний ефект нерівності дороги.
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Важливо! Габарити штучної нерівності залежать від максимальної дозволеної швидкості руху на певній ділянці. А встановлювати їх можна лише на дорогах зі штучним освітленням.
ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських
Однією з найтиповіших помилок є подолання лежачого поліцейського, не зменшуючи швидкості. Такі водії діють за принципом "вища швидкість – менше ям і горбів". На жаль, це так не працює. І якщо ти проїхав нерівність на швидкості, це може серйозно пошкодити ходову твого авто. Мало того, у таких випадках бувають навіть й травми як у водія, так і у пасажирів.
Крім цього, часто автолюбителі переїжджають лежачого поліцейського з витиснутою педаллю гальма. В цьому випадку підвіска навантажується і удари по елементах шасі будуть набагато серйозніші.
Трапляється, що водії хитрують і пускають через штучну нерівність лише колеса одного борта, зміщуючи автомобіль частково на узбіччя. По-перше, через такий маневр ти можеш наразитися на штраф (їзда по узбіччю), а по-друге, цей спосіб не послаблює навантаження на підвіску. Навіть більше – підвіска з боку лежачого поліцейського піддається більшому навантаженню. І на додаток, ти можеш ще й подряпати колісні диски об бордюр.
Як правильно переїжджати штучні нерівності
Найправильнішим є метод завчасного гальмування перед перешкодою. Лежачого поліцейського слід переїжджати плавно, на невеликій швидкості.
Проте є й альтернативний варіант. Якщо раптом ти не помітив, що попереду перешкода. Розуміємо, пропустив попереджувальний знак, буває. У такому випадку, наближаючись до нерівності на швидкості, потрібно розвантажити підвіску у правильний момент. Для цього треба різко, але короткотривало вдарити по педалі гальма перед самим лежачим поліцейським (не затримуючи ногу на педалі). Тоді ти подолаєш перешкоду з розслабленою підвіскою, мінімізувавши силу удару.
Важливо! Переконайся, що позаду тебе немає близько інших машин, щоб виконати цей маневр безпечно. Позаяк через твоє несподіване різке гальмування хтось може в'їхати у твій автомобіль.
Є ще один спосіб розвантажити підвіску. Ти можеш проїжджати лежачого поліцейського під кутом до нього. У цьому випадку колеса по черзі переїжджають перешкоду, і навантаження на ходову частину мінімізується. Але тут теж важливо пересвідчитися, що ти не завадиш іншим учасникам дорожнього руху.
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