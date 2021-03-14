Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону

Два рази на рік автомобілісти "перевзувають" свої авто, після чого шини з минулого сезону відправляються в гараж або на балкон. Водії часто мізкують над тим, як правильно зберігати зимову гуму. Це дуже важливе питання, адже при недотриманні елементарних вимог навіть найдорожчі шини навряд чи довго п

Довгоочікуваний прихід весни чекають всі автомобілісти. Крім планового обслуговування авто, кожен власник машини традиційно змінює зимову гуму на літню. Але, на жаль, не всі водії знають, що знявши зимову гуму, для того, щоб зберегти її в ідеальному стані, необхідно знати, як правильно її складувати. Спробуємо сьогодні у цьому розібратися разом.

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Зберігання зимової гуми влітку

Перед тим, як відправити зимові шини на зберігання, необхідно переконатися в тому, що вони стануть в пригоді в наступний раз. Як правило, гума може зберігати свої властивості протягом п'яти років, якщо створити для неї оптимальні умови. Після зняття шин слід їх ретельно оглянути.

На шинах є індикатори зносу, що показують залишок. Якщо у зимової гуми залишилося менш як 4 мм, то це свідчить про те, що наступного сезону тобі доведеться розщедритися на нову гуму.

Врахуй, що шини досить масивні і займають багато місця. Найкраще підійдуть сухий і чистий підвал, комора, цегляний гараж. Варіант з дерев'яними ящиками розглядати не варто. Такі умови підходять лише літній гумі. Зимові шини дуже швидко нагріються і стануть непридатними.

Попри те, як і де будуть зберігатися покришки, не забудь вимити, а потім добре висушити покришки, позбавити їх від бруду, каменів і солі, якою посипають дороги взимку.

До того, як скласти шини для зберігання, перевір в них тиск. Якщо тиск не відповідає рекомендаціям автовиробника, накачай колеса до необхідного тиску, а потім додайте ще по 0,5 бара для кожного колеса. Далі промаркуй кожне колесо кодами, що позначають місце розташування на автомобілі. Наприклад, можеш позначити колеса латинськими буквами: HL (переднє ліве), HR (переднє праве), VL (заднє ліве) і VR (заднє праве). Найкраще зробити маркування можна крейдою або на офісних наклейках, на яких можна написати позначення розташування коліс ручкою або маркером. Це допоможе встановити колеса восени на ті ж місця.

В якому положені зберігати шини без дисків і з дисками

Шини зберігають лежачи або стоячи в залежності від того, будуть вони з дисками або без. Якщо ти залишаєш диски, то тут допускається складання коліс одне на інше. Можна їх і підвісити, але на певній відстані. Якщо ж шини будуть зберігатися без дисків, то краще вибрати вертикальне положення. Щоб уникнути деформацій поверхня повинна бути округленою.

Важливо! У жодному разі не зберігай покришки без дисків в горизонтальному або підвішеному становищі оскільки гума під своєю власною вагою може сильно деформуватися.

Чи можна зберігати шини на балконі

Звичайний житель міста, який не має гаража або просторої комори, вдасться у питання про те, чи можна зберігати шини на балконі. Це може дійсно спровокувати появу цілої низки проблем, адже гума неабияк зіпсується, якщо проведе на відкритому повітрі понад місяць. Їй зашкодять волога і ультрафіолетове випромінювання. Останнє змінить структуру гуми – шини втратять свою еластичність і потріскаються.

Якщо ти захистиш гуму від шкідливого впливу всіх факторів, то на балконі вона зможе пролежати до шести місяців. Кожні 30-40 днів шини потрібно прокручувати для того, щоб змінилася точка опори і відбувся перерозподіл навантаження – в такому випадку вони не деформуються. Часто буває так, що змінюється форма протектора саме в тому місці, на якому гума стояла останнім часом, отже, погіршується зчеплення коліс з дорогою.

Від чого слід убезпечити шини під час зберігання

Гума не терпить певних погодних умов. Їй не сподобаються волога, ультрафіолет і навіть вітер. Оптимальна температура зберігання повинна бути в межах 18-25 градусів. У приміщенні попередньо потрібно провести прибирання. Будь обережний з використанням електрообігрівачів. Вони пересушують повітря, що провокує появу тріщин на шинах і розрив під час їзди. Не став нічого зверху на шини або збоку від них – статична деформація призведе до того, що гума "запам'ятає" певну форму, а от повернутися до вихідного стану не зможе.

Центри зберігання шин

Якщо ти самостійно не зможеш створити оптимальні умови для зберігання гуми, то скористайся послугами спеціальних компаній. Будь особливо уважний при складанні договору – вивчи пункти, де вказані температура, вологість та інші аспекти зберігання.

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