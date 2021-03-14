На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
- 40
Два рази на рік автомобілісти "перевзувають" свої авто, після чого шини з минулого сезону відправляються в гараж або на балкон. Водії часто мізкують над тим, як правильно зберігати зимову гуму. Це дуже важливе питання, адже при недотриманні елементарних вимог навіть найдорожчі шини навряд чи довго п
Довгоочікуваний прихід весни чекають всі автомобілісти. Крім планового обслуговування авто, кожен власник машини традиційно змінює зимову гуму на літню. Але, на жаль, не всі водії знають, що знявши зимову гуму, для того, щоб зберегти її в ідеальному стані, необхідно знати, як правильно її складувати. Спробуємо сьогодні у цьому розібратися разом.
До теми: Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
Зберігання зимової гуми влітку
Перед тим, як відправити зимові шини на зберігання, необхідно переконатися в тому, що вони стануть в пригоді в наступний раз. Як правило, гума може зберігати свої властивості протягом п'яти років, якщо створити для неї оптимальні умови. Після зняття шин слід їх ретельно оглянути.
На шинах є індикатори зносу, що показують залишок. Якщо у зимової гуми залишилося менш як 4 мм, то це свідчить про те, що наступного сезону тобі доведеться розщедритися на нову гуму.
Врахуй, що шини досить масивні і займають багато місця. Найкраще підійдуть сухий і чистий підвал, комора, цегляний гараж. Варіант з дерев'яними ящиками розглядати не варто. Такі умови підходять лише літній гумі. Зимові шини дуже швидко нагріються і стануть непридатними.
Попри те, як і де будуть зберігатися покришки, не забудь вимити, а потім добре висушити покришки, позбавити їх від бруду, каменів і солі, якою посипають дороги взимку.
До того, як скласти шини для зберігання, перевір в них тиск. Якщо тиск не відповідає рекомендаціям автовиробника, накачай колеса до необхідного тиску, а потім додайте ще по 0,5 бара для кожного колеса. Далі промаркуй кожне колесо кодами, що позначають місце розташування на автомобілі. Наприклад, можеш позначити колеса латинськими буквами: HL (переднє ліве), HR (переднє праве), VL (заднє ліве) і VR (заднє праве). Найкраще зробити маркування можна крейдою або на офісних наклейках, на яких можна написати позначення розташування коліс ручкою або маркером. Це допоможе встановити колеса восени на ті ж місця.
В якому положені зберігати шини без дисків і з дисками
Шини зберігають лежачи або стоячи в залежності від того, будуть вони з дисками або без. Якщо ти залишаєш диски, то тут допускається складання коліс одне на інше. Можна їх і підвісити, але на певній відстані. Якщо ж шини будуть зберігатися без дисків, то краще вибрати вертикальне положення. Щоб уникнути деформацій поверхня повинна бути округленою.
Важливо! У жодному разі не зберігай покришки без дисків в горизонтальному або підвішеному становищі оскільки гума під своєю власною вагою може сильно деформуватися.
Чи можна зберігати шини на балконі
Звичайний житель міста, який не має гаража або просторої комори, вдасться у питання про те, чи можна зберігати шини на балконі. Це може дійсно спровокувати появу цілої низки проблем, адже гума неабияк зіпсується, якщо проведе на відкритому повітрі понад місяць. Їй зашкодять волога і ультрафіолетове випромінювання. Останнє змінить структуру гуми – шини втратять свою еластичність і потріскаються.
Якщо ти захистиш гуму від шкідливого впливу всіх факторів, то на балконі вона зможе пролежати до шести місяців. Кожні 30-40 днів шини потрібно прокручувати для того, щоб змінилася точка опори і відбувся перерозподіл навантаження – в такому випадку вони не деформуються. Часто буває так, що змінюється форма протектора саме в тому місці, на якому гума стояла останнім часом, отже, погіршується зчеплення коліс з дорогою.
Від чого слід убезпечити шини під час зберігання
Гума не терпить певних погодних умов. Їй не сподобаються волога, ультрафіолет і навіть вітер. Оптимальна температура зберігання повинна бути в межах 18-25 градусів. У приміщенні попередньо потрібно провести прибирання. Будь обережний з використанням електрообігрівачів. Вони пересушують повітря, що провокує появу тріщин на шинах і розрив під час їзди. Не став нічого зверху на шини або збоку від них – статична деформація призведе до того, що гума "запам'ятає" певну форму, а от повернутися до вихідного стану не зможе.
Центри зберігання шин
Якщо ти самостійно не зможеш створити оптимальні умови для зберігання гуми, то скористайся послугами спеціальних компаній. Будь особливо уважний при складанні договору – вивчи пункти, де вказані температура, вологість та інші аспекти зберігання.
Читай також: Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
-
19:51Науковці розвіяли популярний міф про чоловічу потенцію
-
19:23У США випустили перший біорозкладаний тест на вагітність: його точність понад 99%
-
18:50Бургерна у Торонто назвала позиції меню у честь офісного приладдя
-
18:22Гороскоп на 15 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:21Фахівці назвали найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я
-
16:52У мережі знайшли копію Кім Кардашян: цю британку не відрізниш від зірки (фото)
-
16:22Як кенгуру ходить на чотирьох лапах: виявляється, це видовище не для слабкодухих (відео)
-
15:50Як схуднути без стресу: німкеня знайшла несподівану користь відеоігор
-
15:23Розкішний Ferrari розбили за кілька секунд після мийки: епічне відео
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:24У Нідерландах створили маску, з якої можуть вирости квіти
-
13:52Як покращити здоров'я: безплатний і простий спосіб
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:30Фітоняшка показала реальну фігуру в бікіні без фотошопу (18+)
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
12:20Яким знакам Зодіаку не можна бути жадібними 14 березня
-
11:56Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+)
-
11:25Не для задоволення: учені здивували новим дослідженням про людей
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
10:29Ідеальний вид з вікна: у мережі не можуть відвести погляд від цього відео
-
10:00Привітання з Прощеною неділею 2021: вірші, проза і картинки на свято
-
09:52Погода в Україні 14 березня: у яких областях пройдуть дощі
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
07:14Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю
- 11 березня
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
13:50Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин