ТОП-10 революційних технологій 2020 року

Рейтинг революційних технологій 2020 року охоплює не тільки 108-мегапіксельні камери для смартфонів і геймерські ліжка. Експерти відомого видання MIT Technology Review склали топ-10 найбільш значущих досягнень сучасної науки й інженерії, які в перспективі можуть повністю змінити спосіб життя людей.

Дізнайтесь, які технології вважаються революційними у 2020 році!

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1. "Незламний" інтернет. Розробка нідерландських дослідників з Делфтського технічного університету об'єднує чотири міста в мережу на базі квантових технологій, захищену від хакерів. Інформація передається у вигляді фотонів по оптичному кабелю – за заявою розробників, це виключає можливість її перехоплення.

2. Персоналізована медицина. Деякі рідкісні хвороби, що виникають у результаті генетичних мутацій, не піддаються лікуванню просто тому, що в їх вивчення не вкладалися гроші. Перші дослідження ліків, які можна модифікувати для взаємодії з конкретним пацієнтом, вже пройшли перші випробування в Англії.

3. Цифрові гроші. Свою електронну валюту вже анонсувала не тільки соціальна мережа Facebook, а й ціла країна – про плани переходу на "цифру" раніше повідомляла влада Китаю. Очікується, що саме КНР стане першою державою, яка реалізує такий масштабний проєкт впровадження "крипти" у повсякденне життя.

4. Ліки проти старіння. Так звані сенолітики вже проходять перші випробування. Механізм їх роботи полягає у виведенні з організму клітин, що накопичуються в процесі природного старіння. Біологи відзначають, що подібні препарати не продовжують життя, а лише покращують його якість в літньому віці. Наприклад, вони можуть відтермінувати рак або деменцію.

5. Молекули, відкриті за допомогою ШІ. За заявою вчених, число молекул, що здатні утворити лікарські речовини, оцінюється як 1060 – ця цифра більша за сумарну кількість атомів у Сонячній системі. Щоб виявити відповідні сполуки, об'єднана група гонконгських і канадських дослідників доручила виявлення відповідних для синтезу мікрочастинок штучного інтелекту, який виявив близько 30 000 нових молекул з бажаними властивостями. Потім з шести "фіналістів" синтезували нову речовину, яка вже проходить тестування на тваринах.

6. "Сузір'я" з супутників. Піонером нового тренду вважається відомий Ілон Маск, в планах якого – вивести на орбіту тисячі ретрансляторів Starlink для забезпечення доступом до інтернету всієї земної кулі. Шляхом зменшення габаритів космічних апаратів і можливості їх "оптової" відправки в космос, великі комплекси з сотень і тисяч сателітів, на думку експертів, незабаром допоможуть вийти в мережу навіть найменш забезпеченим жителям планети.

7. Квантова перевага. На відміну від кремнієвих аналогів, квантові комп'ютери в теорії здатні здійснювати операції, недоступні попередникам. Наприклад, "зламувати" криптографічний захист або навіть симулювати роботу цілої галактики. І хоча далі демоверсії Google справа поки не просунулася, в найближчі десятиліття у сфері комп'ютерних технологій очікується справжній прорив.

8. ШІ в мініатюрі. З ростом продуктивності алгоритмів штучного інтелекту розробникам доводиться все більше покладатися на хмарні технології і дата-центри. Це не тільки збільшує кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу, а й відбивається на приватності даних. Тому техногіганти прагнуть "стиснути" ШІ-функції до масштабів локального пристрою – наприклад, голосовий асистент Google вже здатний працювати без під'єднання до віддаленого сервера, а концепція під назвою Tiny AI набирає популярність у творців софта.

9. Диференційована конфіденційність. У поточному році адміністрація США планує зібрати дані про 330 мільйонів жителів країни для статистики, яка буде враховуватися при написанні законів і проведенні різних соціологічних досліджень. Завдання ускладнюється тим, що необхідно зберегти таємницю особистості всіх громадян. Для цього буде використовуватися технологія підміни – випадково обраним людям буде приписаний інший вік, стать або колір шкіри, при цьому загальна кількість представників кожної цільової групи не зміниться.

10. Вивчення зміни клімату. В останні роки вчені все частіше пов'язують стихійні лиха з кліматичними змінами. Докладне дослідження цього процесу і його наслідків дозволить точніше прогнозувати виникнення чергового урагану або повені, щоб вчасно вжити заходів до порятунку життя людей або об'єктів інфраструктури.

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