Японський робот-баскетболіст закинув 11 триочкових: відео

Робота навчили самостійно брати м'яч і закидати його у корзину

Компанія Toyota представила 2-метрового робота-баскетболіста CUE4. Тепер його трішки удосконалили. Пристрій навчився бігати по майданчику, збирати м'ячі та забивати триочкові.

CUE4 – остання версія серії роботів CUE. Його попередник, CUE3, встановив у 2019 році рекорд Гіннеса, зробивши 2020 успішних штрафних кидків поспіль. Проте, робот не міг пересуватися і брати м'ячі самостійно.

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У CUE4 є рухливий корпус і руки, якими він може захоплювати м'ячі. Інженери Toyota злегка нахилили робота вперед, щоб він міг краще балансувати та пересуватися.

Безліч силових кабелів CUE3 замінили одним потужним двигуном. Крім того, розробники удосконалили програму штучного інтелекту, підвищивши точність кидків. Для розрахунку правильного кута та сили пострілу робот використовує безліч різних датчиків.

Toyota вирішила встановити рекорд з потраплянням на честь Олімпійських ігор 2020 року, які повинні відбутися в Токіо. За словами представників компанії, у робота-баскетболіста немає особливого функціонального призначення. Робота над ним ведеться швидше для підвищення морального духу інженерів, щоб надихнути їх на нові ідеї.

Раніше японський робот-дитина навчився відчувати біль. Affetto оснастили так званою больовий нервовою системою, і він зміг не тільки відрізнити акуратні дотики від грубих, але і продемонструвати відповідну реакцію.

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