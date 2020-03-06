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Який телефон подарувати мамі на 8 березня: огляд 8 найкращих моделей на ринку
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Напередодні 8 березня кожен замислюється над тим, що ж подарувати не лише коханій, а й і мамі. Одним із найцікавіших презентів – смартфон. Тож, якщо ваша матуся скаржиться на свій старий гаджет, – потурбуйтесь про покупку нового. Радіо МАКСИМУМ розповість про найкращі рішення на ринку.
Зараз на ринку гаджетів настільки багато смартфонів, що очі розбігаються не лише у затятих гіків, а й у тих, хто просто хоче потішити себе обновою. Тому можна суттєво полегшити страждання своєї мами, подарувавши їй смартфон, який не лише задовольнить її по всіх параметрах, а й нагадуватиме щодня про вас.
До теми: 8 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
Редакція Радіо МАКСИМУМ підібрала кілька моделей від відверто бюджетних рішень до дорогих і преміальних пристроїв. Цей перелік дозволить задовольнити вподобання кожного, хто замислюється над покупкою новинки.
Redmi 8
Redmi 8 – справжній ТОП за свої гроші. Він ідеально підійде тим користувачам, які хочуть мати смартфон, який не потрібно буде заряджати щодня. Також потішить ціна та дизайн гаджета.
Технічні характеристики Redmi 8:
- екран: 6,22", IPS, 1520 х 720, Corning Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 439
- пам'ять: 3 + 32 ГБ / 4 + 64 ГБ
- камери: 12 Мп (f / 1,8) + 2 Мп (датчик глибини різкості)
- акумулятор: 5000 мАг
- габарити: 156 x 75.4 x 9.4 mm, 188 грамів
ціна в Україні: від 3 399 гривень за версію 3 + 32 ГБ
Redmi Note 8T
Справжній хіт кінця 2019 року, Redmi Note 8T, потішив не лише своєю ціною, а й крутим набором камер, наявністю NFC, пристойним "залізом", а також симпатичним дизайном. Пристрій зумів стати гідним продовжувачем Redmi Note 7, який на початку 2019 року буквально "зносив покрівлі" фанатам компанії.
Технічні характеристики Redmi Note 8T:
- екран: 6,3", IPS, 1080 х 2340, Corning Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 665
- пам'ять: 3 + 32 ГБ / 4 + 64 ГБ / 4 + 128 ГБ
- камери: 48 Мп (f / 1,8) + 8 Мп (f / 2,2) ультраширококутний, 2 Мп (датчик глибини різкості) + 2 Мп макролінза
- особливості: NFC
- акумулятор: 4000 мАг
- габарити: 161.1 x 75.4 x 8.6 mm, 200 грамів
ціна в Україні: від 4 499 гривень за версію 3 + 32 ГБ
Xiaomi Mi 9T
Mi 9T – сенсаційний пристрій, який компанія Xiaomi випустила через кілька місяців після презентації флагманських Mi9 та Mi9 SE. Власне, Xiaomi Mi 9T вражав не лише своєю ціною, а й особливостями, які робили його значно крутішим пристроєм, ніж субфлагманський Mi9 SE. На старті продажів його продавали за 9 999 гривень за 64 ГБ, а тепер можна за 7 999 гривень купити варіант на 128 ГБ вбудованої пам'яті. Не варто забувати про безрамковість, а також висувну фронтальну камеру, яка сподобається тим, кого бісять усілякі вирізи в екрані.
Технічні характеристики Xiaomi Mi 9T:
- екран: 6,39", AMOLED, 1080 х 2340, Corning Gorilla Glass 5, HDR
- процесор: Snapdragon 730
- пам'ять: 6 + 64 ГБ / 6 + 128 ГБ
- камери: 48 Мп (f / 1,8) + 8 Мп (f / 2,4) телефото + 13 Мп (f / 2,4) ультраширококутний
- особливості: NFC, висувна фронтальна камера
- акумулятор: 4000 мАг
- габарити: 156.7 x 74.3 x 8.8 mm, 191 грам
ціна в Україні: від 7 999 гривень за версію 6 + 128 ГБ
Samsung Galaxy A51
Торік Samsung Galaxy A50 став справжнім конкурентом для середнячків від Xiaomi. Воно й не дивно, адже корейці змогли зробити не лише потужний пристрій, а й оснастили його всіма популярними фішками, притаманними і топовим рішенням компанії. Цьогоріч компанія показала Galaxy A51, який став ще кращим і цікавішим, тож на нього слід звернути максимум уваги.
Технічні характеристики Samsung Galaxy A51:
- екран: 6,5", Super AMOLED, 1080 х 2400, Corning Gorilla Glass 3
- процесор: Exynos 9611
- пам'ять: 4 + 64 ГБ / 4 + 128 ГБ / 6 + 128 ГБ
- камери: 48 Мп (f / 2,0) + 5 Мп (f / 2,4) макролінза + 12 Мп (f / 2,2) ультраширококутний + 5 Мп (f / 2,2) датчик глибини різкості
- особливості: NFC, селфі-камера, врізана в екран
- акумулятор: 4000 мАг
- габарити: 158.5 x 73.6 x 7.9 mm, 172 грами
ціна в Україні: від 8 499 гривень за версію 4 + 64 ГБ
Samsung Galaxy S10e
Якщо ваша мама мріє про компактний смартфон, який може похизуватися топовими характеристиками, – Galaxy S10e – найкраще рішення. Він не лише невеличкий, а й може вразити фішками, які досі мають не всі флагманські смартфони на ринку. Не варто забувати й про те, що гаджет добряче подешевшав за останній час, тож зараз його можна придбати за дуже смачною ціною.
Технічні характеристики Samsung Galaxy S10e:
- екран: 5,8", Super AMOLED, 1080 х 2280, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+, Always-on display
- процесор: Exynos 9820
- пам'ять: 6 + 128 ГБ / 8 + 256 ГБ
- камери: 12 Мп (f / 1,5-2,4) + 16 Мп (f / 2,2) ультраширококутна
- особливості: NFC, безпровідна зарядка
- акумулятор: 3100 мАг
- габарити: 142.2 x 69.9 x 7.9 mm, 150 грамів
ціна в Україні: від 14 999 гривень за версію 6 + 128 ГБ
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Нещодавно компанія Samsung представила спрощену версію популярного смартфона лінійки Note. Саме Galaxy Note 10 Lite має всі шанси стати ідеальним компаньйоном творчих або ділових леді, які обожнюють робити рукописні нотатки, а також малювати не лише на папері, а й на екрані смартфона. Ціна новинки, до слова, майже удвічі нижча, ніж у старшої версії. Компроміси є, але їх не настільки багато, щоб списувати з рахунків цей гаджет! Єдиний мінус – пластиковий корпус. Але його можна одягнути у крутий чохол і проблеми не буде ;)
Технічні характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite:
- екран: 6,7", Super AMOLED, 1080 х 2400, HDR10, Always-on display
- процесор: Exynos 9810
- пам'ять: 6 + 128 ГБ / 8 + 128 ГБ
- камери: 12 Мп (f / 1,7) + 12 (f / 2,4) телефото + 12 Мп (f / 2,2) ультраширококутна
- особливості: NFC, SPen
- акумулятор: 4500 мАг
- габарити: 163.7 x 76.1 x 8.7 mm, 199 грамів
ціна в Україні: від 15 999 гривень за версію 6 + 128 ГБ
iPhone XR
Досі надзвичайно популярним залишається iPhone XR, представлений наприкінці 2018 року. Пристрій за кілька років не лише пристойно здешевів, а й неодноразово довів, що він – справжній хіт продажів. За що його так полюбили? За круту камеру, неймовірну автономність, а також преміальний дизайн і фішки, які він отримав від "старших" братів Apple.
Технічні характеристики iPhone XR:
- екран: 6,1", IPS, 828 х 1792, True-tone
- процесор: Apple A12 Bionic
- пам'ять: 3 + 64 / 128 / 256 ГБ
- камери: 12 Мп (f / 1,8)
- особливості: NFC, Face ID, безпровідна зарядка
- акумулятор: 2942 мАг
- габарити: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 грами
ціна в Україні: від 18 999 гривень за версію 3 + 64 ГБ
iPhone 11 Pro
Наостанок пригадаємо крутий і потужний iPhone 11 Pro. Він не лише круто фотографує та може похизуватися ідеальним дизайном. Це смартфон, який тішитиме щонайменше кілька років. Якщо не бентежать габарити – можна звернути увагу на версію 11 Pro Max.
Технічні характеристики iPhone 11 Pro:
- екран: 5,8", OLED, 1125 х 2436, True-tone, HDR10
- процесор: Apple A13 Bionic
- пам'ять: 4 + 64 / 256 / 512 ГБ
- камери: 12 Мп (f / 1,8) + 12 Мп (f / 2.0) телефото + 12 Мп (f / 2,4) ультраширококутна
- особливості: NFC, Face ID, безпровідна зарядка
- акумулятор: 3046 мАг
- габарити: 144 x 71.4 x 8.1 mm, 188 грамів
ціна в Україні: від 32 499 гривень за версію 4 + 64 ГБ
Перед тим як бігти до крамниці не полінуйтесь розпитати, що ж саме важливе для мами. Цілком імовірно, що вона давно мріяла завести кулінарний блог, а це означає, що їй потрібен гаджет з пристойною камерою. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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