ТОП-10 паролів, які категорично не можна використовувати

Фахівці компанії NordPass проаналізували 500 мільйонів паролів, які потрапили у загальний доступ у результаті витоків даних у 2019 році, і склали список 200 найбільш популярних і ненадійних паролів. Дослідження опубліковане на сайті компанії.

Найпопулярніші паролі містять очевидні та прості для підбору комбінації цифр, популярні жіночі імена (Nicole, Jessica, Hannah), а також горизонтальну або вертикальну послідовність літер на клавіатурі (qwerty, asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx).

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Слово password ("пароль") у ролі пароля вибрали 830 тисяч користувачів. Цей варіант на п'ятому місці рейтингу. Варіанти паролів test, princess, sunshine та подібні використовують близько 100 тисяч чоловік.

Десять найпопулярніших паролів:

12345 – 2,8 мільйона користувачів; 123456 – 2,5 мільйона користувачів; 123456789 – 1 мільйон користувачів; test1 – 994 тисячі користувачів; password – 830 тисяч користувачів; 12345678 – 512 тисяч користувачів; zinch – 483 тисячі користувачів; g_czechout – 372 тисячі користувачів; asdf – 360 тисяч користувачів; qwerty – 349 тисяч користувачів.

У компанії пояснили, що люди використовують прості паролі, тому що не хочуть обтяжувати себе та запам'ятовувати складні комбінації: вони використовують один і той же пароль для всіх своїх акаунтів і в разі злому одного з них втрачають все.

Ваші персональні дані можуть бути в небезпеці

Крім того, люди вважають, що їм нічого приховувати, тому і не придумують складні паролі. Однак у компанії нагадали, що втрата доступу до всіх акаунтів може обернутися для користувача катастрофою, тому що відновити його може бути дуже непросто, а зловмисники можуть зажадати за це гроші.

Поради щодо захисту своїх акаунтів:

Перевірте свої акаунти і видаліть ті, які більше не використовуєте. Якщо невеликий сайт допустить витік даних, ви можете ніколи про це не дізнатися, а ваші дані будуть скомпрометовані. Ви можете перевірити, чи не відбулося подібне з вашою поштою, тут .

. Оновіть усі ваші паролі, використовуючи унікальну комбінацію для кожного акаунту. Використовуйте генератор паролів, щоб бути впевненим, що пароль неможливо вгадати.

Використовуйте двохфакторну аутентифікацію: так ваш акаунт буде захищений значно надійніше.

Використовуйте менеджер паролів, який буде синхронізувати паролі на всіх ваших девайсах. Вам не доведеться турбуватися, що ви забудете комбінацію або що вона потрапить до рук зловмисників.

Перевіряйте підозрілі активності у ваших акаунтах. Якщо помітили щось незвичайне, відразу ж міняйте пароль.

Бережіть себе та свої персональні дані, аби інформація про вас не почала гуляти мережею!

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