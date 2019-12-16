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ТОП-10 паролів, які категорично не можна використовувати

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Ці паролі використовувати не слід - фото 1
Ці паролі використовувати не слід

Фахівці компанії NordPass проаналізували 500 мільйонів паролів, які потрапили у загальний доступ у результаті витоків даних у 2019 році, і склали список 200 найбільш популярних і ненадійних паролів. Дослідження опубліковане на сайті компанії.

Найпопулярніші паролі містять очевидні та прості для підбору комбінації цифр, популярні жіночі імена (Nicole, Jessica, Hannah), а також горизонтальну або вертикальну послідовність літер на клавіатурі (qwerty, asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx).

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Слово password ("пароль") у ролі пароля вибрали 830 тисяч користувачів. Цей варіант на п'ятому місці рейтингу. Варіанти паролів test, princess, sunshine та подібні використовують близько 100 тисяч чоловік.

Десять найпопулярніших паролів:

  1. 12345 – 2,8 мільйона користувачів;
  2. 123456 – 2,5 мільйона користувачів;
  3. 123456789 – 1 мільйон користувачів;
  4. test1 – 994 тисячі користувачів;
  5. password – 830 тисяч користувачів;
  6. 12345678 – 512 тисяч користувачів;
  7. zinch – 483 тисячі користувачів;
  8. g_czechout – 372 тисячі користувачів;
  9. asdf – 360 тисяч користувачів;
  10. qwerty – 349 тисяч користувачів.

У компанії пояснили, що люди використовують прості паролі, тому що не хочуть обтяжувати себе та запам'ятовувати складні комбінації: вони використовують один і той же пароль для всіх своїх акаунтів і в разі злому одного з них втрачають все.

Ваші персональні дані можуть бути в небезпеці - фото 374448
Ваші персональні дані можуть бути в небезпеці

Крім того, люди вважають, що їм нічого приховувати, тому і не придумують складні паролі. Однак у компанії нагадали, що втрата доступу до всіх акаунтів може обернутися для користувача катастрофою, тому що відновити його може бути дуже непросто, а зловмисники можуть зажадати за це гроші.

Поради щодо захисту своїх акаунтів:

  • Перевірте свої акаунти і видаліть ті, які більше не використовуєте. Якщо невеликий сайт допустить витік даних, ви можете ніколи про це не дізнатися, а ваші дані будуть скомпрометовані. Ви можете перевірити, чи не відбулося подібне з вашою поштою, тут.
  • Оновіть усі ваші паролі, використовуючи унікальну комбінацію для кожного акаунту. Використовуйте генератор паролів, щоб бути впевненим, що пароль неможливо вгадати.
  • Використовуйте двохфакторну аутентифікацію: так ваш акаунт буде захищений значно надійніше.
  • Використовуйте менеджер паролів, який буде синхронізувати паролі на всіх ваших девайсах. Вам не доведеться турбуватися, що ви забудете комбінацію або що вона потрапить до рук зловмисників.
  • Перевіряйте підозрілі активності у ваших акаунтах. Якщо помітили щось незвичайне, відразу ж міняйте пароль.

Бережіть себе та свої персональні дані, аби інформація про вас не почала гуляти мережею!

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Джерело: nordpass
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