ТОП 10 найкращих фільмів 2020-го: рейтинг BBC за перше півріччя

Кінокритики BBC Culture обрали найкращі фільми першої половини 2020 року. У рейтинг ввійшли різножанрові стрічки, які об'єднує одна важлива риса – усі вони варті уваги.

1. П'ятеро однієї крови (Da 5 Bloods)

У центрі сюжету четверо чорношкірих американців-ветеранів війни, які повертаються до В'єтнаму, щоб знайти тіло свого друга і залишену схованку золота. Режисер фільму Спайк Лі пропонує глибокий погляд на історію США і расизм.

Критики відзначили гру всіх чотирьох акторів, але насамперед Делроя Ліндо, який цілком може отримати наступного "Оскара". Ліндо майстерно виконав роль чоловіка, який страждає від спогадів про минуле і посттравматичного стресового розладу.

2. Історія Девіда Копперфілда (The Personal History of David Copperfield)

Фільм за романом Чарльза Дікенса розповідає про життя та пригоди письменника Девіда Копперфілда, прототипом якого був сам Діккенс, який за все своє життя пережив багато злетів та падінь. Для режисера-сценариста стрічки Армандо Януччі ("Смерть Сталіна") цей дотепний і оригінальний фільм є значним досягненням.

І хоча Януччі відтворює суспільство вікторіанської Англії, фільм виглядає дуже сучасним, не в останню чергу завдяки й національній різноманітності акторів. Головну роль у стрічці виконав британський актор індійського походження Дев Патель ("Мільйонер із нетрів").

3. Ніколи, мало коли, іноді, завжди (Never Rarely Sometimes Always)

Ця мелодраматична історія розповідає про 17-річну Отем (Сідні Фланіган), яка завагітніла, але не може зробити аборт, бо мешкає у маленькому містечку в Пенсильванії, де це заборонено. Разом із двоюрідною сестрою дівчина таємно вирушає до Нью-Йорка, щоби припинити вагітність.

Стрічка сценаристки і режисерки Елізи Хітман є красномовною і водночас інтимною розповіддю про вибір та відчайдушні рішення, які іноді доводиться ухвалювати молодим жінкам заради свого майбутнього. Фільм вражає своєю чесністю і емоційністю.

4. Полювання (The Hunt)

Банда привілейованих лібералів збирається в глушині для полювання на людей. Проте одна із жертв відмовляється приймати жахливу реальність і змінює правила гри.

Кінокритик Карін Джеймс назвала фільм "дотепною та уїдливою сатирою на політичний конфлікт в американському суспільстві".

5. Бакурау (Bacurau)

Дія фільму відбувається у глухому бразильському селищі під назвою Бакурау. Місцева громада, якою керує лікарка-пиячка (Сонія Брага), веде боротьбу з корумпованим політиком і намагається з'ясувати, чому Бакурау раптом зникло з усіх карт світу, як друкованих, так і в інтернеті. Незабаром село захоплюють солдати, і фільм перетворюється на кривавий вестерн.

Роботу режисерів Клебера Мендонса Фільо та Джуліано Дорнеллі відзначено премією Каннського журі минулого року.

6. Асистентка (The Assistant)

Фільм розповідає всього про один день із життя асистентки могутнього кінопродюсера. Однак замість райдужних перспектив її чекає болісна офісна рутина, погано прихована ворожість колег і закиди шефа, що б'ють по самолюбству. І хоча головним лиходієм, без сумніву, є CEO компанії, чия схожість з Вайнштейном стає дедалі ближчою, фільм викриває й корпоративну культуру сексизму і мовчазної співучасті.

У фільмі немає гучних промов або відвертої конфронтації героїв, але є напружене очікування того, чи постане головна героїня проти самодурства свого шефа.

7. Емма (Emma)

Нова екранізація світового бестселера Джейн Остін! Емма переконана, що чудово розуміється на людях, і понад усе любить зводити пари. Втім, одного разу її план дає тріщину – ідеальна пара не клеїться! А вона ще повинна розпізнати власне кохання, яке завжди було поруч.

Режисерка Отем де Вайльд зберігає старомодну чарівність історичної драми. Акторці Ані Тейлор-Джой вдається передати не лише впевненість Емми, але й тепло та щирість своєї героїні. Джонні Флінн виконує роль чарівного містера Найтлі, у якого закохана Емма.

8. Безкрайня ніч (The Vast of Night)

Ця науково-фантастична містична драма розгортається у провінційному містечку Каюга в штаті Нью-Мексико. Пізно ввечері юна телефоністка Фей чує загадкові і моторошні звуки на телефонній лінії, які вона не може розібрати і вирішує поділитися цією, здавалося б, безглуздою новиною зі своїм знайомим на ім’я Еверетт, діджеєм на місцевій радіостанції, навіть не уявляючи собі, як зміниться їхнє подальше життя цієї ночі.

Фільм також висловлює декілька гострих коментарів щодо маргіналізації певних соціальних груп, але саме блискучі спецефекти роблять дебютну стрічку Ендрю Паттерсона такою приголомшливою.

9. Художник і злодій (The Painter and the Thief)

Коли злодія Карла Бертіл-Нордланда заарештовують, Барбора приходить до нього у в'язницю і просить намалювати його портрет. Вона привласнює його образ так само, як він вкрав її мистецтво. Це стає початком непростої, але міцної дружби і стосунків, у які згодом опиняється втягнутим бойфренд Барбори, так само як і наркозалежність Карла.

Режисер цього документального фільму Бенджамін Рі спостерігав за своїми героями кілька років, щоби створити цю багатогранну хроніку натхнення, провини й винахідливості.

10. Правдива історія банди Келлі (True History of The Kelly Gang)

Байопік Джастіна Курзеля розповідає про горезвісного австралійського бушрейнджера і грабіжника XIX століття Неда Келлі та його банду. Він один з найсуперечливіших персонажів світової кримінальної історії, якого багато хто вважає шляхетним розбійником і реальним Робіном Гудом.

Келлі в цій стрічці є більш несамовитим, ніж всі попередні кінообрази бандита, однак водночас він викликає і найбільше співчуття.

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