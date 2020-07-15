10 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі

Іноді фільми не лише розважають, а й змушують задуматись та навіть переосмислити певні погляди на життя. Користувачі мережі діляться добіркою стрічок, які мали особливий вплив на їхній світогляд.

Читачів популярного американського видання BuzzFeed попросили назвати фільми, що змінили їхню точку зору та мали визначальний вплив на їх світогляд. Ми обрали найпопулярніші відповіді.

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"З любов'ю, Розі" (2014)

Ця стрічка вчить бути чесним зі своїми почуттями до когось. Якщо тобі хтось подобається, краще зізнайся про це відразу. Навіть якщо ти отримаєш відмову, то принаймні будеш знати відповідь і зможеш рухатися далі, а не думати про те, що могло б бути, якби...

"Спілка мертвих поетів" (1989)

"Ми дивились цей фільм на занятті з психології, а потім мали проаналізувати його та написати відгук. Я отримав відмінно, а вчитель відзначив мою роботу. Це були довгі роздуми, але мені хотілось так багато сказати. Гарний, але сумний фільм".

"Форрест Ґамп" (1994)

Цей фільм виховав не одне покоління. Передусім, він показав різні види любові, які ми переживаємо впродовж життя. Форрест кохав свою подругу дитинства, а потім дружину, любив свою маму, піклувався про друзів Буббу та лейтенанта Дана.

"Форрест ніколи не боявся показати, як він почувається. Його безпосередність зачаровує".

"Білявка в законі" (2001)

У характері Еллі Вудс захоплює не лише її рішучість, а й щира доброта до всіх – навіть до тих, кого вона недолюблює або хто їй нашкодив. На шляху до своєї мети героїня не змінює своїх принципів, бо для неї мета не виправдовує засобів.

"Еллі залишається такою ж хорошою людиною, і це надихає".

Різ Візерспун

"Міс Конгеніальність" (2000)

Ця комедія показує інший бік конкурсів краси та змінює ставлення до моделей.

"Я завжди вважала їх симпатичними, але дурними дівчатами, але міс Конгеніальність довела, що все не так однозначно".

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

У фільмі показані пригоди Елізабет і подорож, що змінює її життя. Вона наважилася кинути все заради того, щоб отримувати задоволення від життя, хоч дехто міг хіба що позаздрити її колишньому статусу.

"Ліз змінила своє життя, але таким добрим і щирим способом, що, здається, якби так поводились усі, то, може, світ став би кращим місцем".

"Переваги скромників" (2012)

У підлітковому віці нам здається, що шкільні друзі будуть у нашому житті завжди. Але здебільшого так не буває: шляхи розходяться, і це нормально. "Переваги скромників" допоможуть юним хлопцям та дівчатам бути готовим до цього.

"Я дивився цей фільм у 17, і він дуже резонував подіям у моєму житті".

"Віднесені привидами" (2001)

Цей прекрасний фільм залишає незабутні враження на все життя.

"Він не тільки показує впевнену дівчину, яка здатна на все в найнепридатніших для життя умовах. Стрічка навчила мене, настільки важливо пам'ятати, що робить мене мною".

"Паперові міста" (2015)

"Я була у депресії, коли дивилася цей фільм, і він мав на мене величезний вплив. "Паперові міста" дали зрозуміти, що я не стану щасливішою, коли зроблю те, чого від мене хочуть інші".

"З 13 в 30" (2004)

У дитинстві ми всі мріємо виростити й стати дорослими, щоб робити те, про що мріяли. Але цей фільм показав мені, що з віком не стане простіше втілювати задумане лише тому, що ти виріс. Усі рішення важливі – чи тобі 13, чи 30.

"Насправді майбутнє в наших руках, і немає нічого неможливого!"

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