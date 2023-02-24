ТОП 10 книжок, які написали військові про війну, але не тільки

Про російсько-українську війну від 2014 року написано вже близько тисячі книг. Ми відібрали 10 книжок, написаних військовими на передовій російсько-української війни. Читайте живе свідчення історичних подій, які сьогодні відбуваються в Україні.

Запропонована добірка містить різножанрову воєнну літературу, пише Радіо Максимум.

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З роками вона розвивається, адже про війну пишуть репортажі, нариси, оповідки, поезію – з'являється навіть дитяча література про війну. Так, воєнна література і їх автори різні, власне, як і кожен край України – розмаїтий. Утім, всіх письменників, про яких йдеться нижче, поєднує спільна незламна любов до України, яку вони виборюють і словом, і ділом.

1. "Хто ти такий?", Артем Чех

Артем з травня 2015 по липень 2016 рр. служив у лавах збройних сил України. Його книжка "Хто ти такий" вийшла 2021 року у видавництві Meridian Czernowitz. Це майже автобіографічна історія, в якій автор переосмислює 90-ті та своє дитинство в них. Роман переміг на літературній премії Книга року BBC 2021 у номінації "Книга року Бі-Бі-Сі".

2. "Тільки не пиши мені про війну" (поезія), Павло Вишебаба

У мирному житті Павло Вишебаба – поет, музикант та екоактивіст. Нині командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. Книжка написана вже під час великої війни. Вірш "Доньці" за лічені дні став вірусним та розлетівся мережею, перетворившись на один із символів українського спротиву.

3. "Котик, Півник, Шафка", Олександр Михед

Олександр Михед – письменник, автор восьми книжок, член Українського ПЕН. Зараз військовий у Збройних силах України. Котик, Півник і Шафка наче й казкові герої, але водночас дуже справжні – врятовані й збережені у зруйнованій російськими обстрілами Бородянці під Києвом. Ця книжка – це надія на майбутнє, у якому рани будуть заліковані, але пам’ять про скоєне зло житиме у віках. У майбутньому, після нашої перемоги.

4. "Піхота. Наша земля", Мартін Брест

Автор – житель Донецької області, сержант 72-й ОМБр Збройних Сил України, боєць з позивним "Мартін Брест". Його книжка про атаки та оборону, про техніку та військовий побут, але й завжди – про людей, хороших і різних, які воюють за свою країну. Точна, зрозуміла та образна мова Мартіна Бреста давно полюбилася десяткам тисяч його читачів.

5. "Сліди на дорозі", Валерій Маркус (Ананьєв)

Валерій Маркус – десантник, блогер та мандрівник. З 2014 року автор перебував на передовій, брав участь у боях за Слов’янськ і Дебальцеве, отримав поранення. У 2017 році Маркус вирушив у самостійну подорож до Атлантичного океану, після якої написав книгу. Його книжка про досвід становлення особистості. Тут є близько 100 QR кодів, які дозволять поринути у події, описані в книзі, оригінальні відео та фотоматеріали реальних подій.

6. "Мобілізяка", Влад Якушев

Автор журналіст і письменник, ветеран 14-ї бригади, Перша його книга про війну з Росією на Донбасі "Карателі" давно вже стала популярною, завоювавши своє місце на книжкових полицях та у серцях українських читачів. У новій книзі "Мобілізяка" розповідається про події, які стосуються самого Влада. Книга весела та сумна, добра та відверта, повна фотографій, яких так не вистачало читачам попередньої книги, та QR-кодів до відео, знятих як самим автором, так і журналістами, які висвітлювали події російсько-української війни на фронті у період з 2015 по 2016 р.

7. "Бабах на всю голову", Віталій Запека

Віталій – український письменник, доброволець, боєць батальйону Полтава, позивний Спілберг У його збірці воєнної прози – і перші чоловічі сльози, і справжнє кохання, і бувальщини та натуралістичні нариси з окопів Донеччини, і оповідь про перші дні повномасштабного вторгнення. Автор із притаманною йому щирістю досліджує, як у непростих обставинах українці зберігають людяність, розповідає про досвід російсько-української війни та про нашу безмежну жагу до життя і свободи.

8. "Волонтерські щоденники", Євген Зінич

Це щоденникові записи, зафіксовані безпосередньо на Сході враження та несподівані думки, подальші спогади й роздуми, – у супроводі авторських фотографій. Волонтери з Чернігівщини, Євген Зінич та Олег Куриленко, поволі почали занурюватися у волонтерську діяльність ще в часи Революції Гідності. Коли почалася російська агресія проти України, – анексія Криму й заворушення на Донбасі, – вони, хоча ніколи до того не мали жодного стосунку до Донбасу, відчули внутрішню потребу допомогти нашим воїнам.

9. "Таки війна... Із щоденника офіцера сектору "А", Богдан Кушнір

Автор цієї книжки – журналіст, письменник, а під час російсько-української війни - офіцер Сил спеціальних операцій Збройних сил України брав участь у бойових діях на Сході. Книжка розповідає історії з "нульовки" – лінії розмежування, описані телеграмними рядками в його воєнних щоденниках, дають можливість побачити та відчути, що відбувалося на Сході під час російсько-української війни у 2015-2016 роках. А творчі відрядження автора до росії доповнюють загальну картину того, що несе Україні та Європі "рускій мір".

10. "Країна Ведмежандія" (дитяча книжка), Олександр Мончак

Олександр Мончак – старший лейтенант ЗСУ, учасник Революції Гідності та боєць АТО. В казковій манері Олександр коротко і просто розповідає історію, яка трапилася з Україною в останні роки. Головні персонажі – Ведмежандія (Україна) і Рашиця (росія). Автор показує і різні типи українців, зображуючи їх ведмедями, ведмедями-трудівниками, зоопарковими ведмедями та ведмедяки-злюками.

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