Добрі "хоробрі казки" – на Суспільному щотижня виходять аудіоісторії для дітей

12 пізнавально-розважальних аудіоказок озвучують українські артисти, військові, митці, народні улюбленці на телеграм-каналі "Суспільне Казки" та ютуб-каналі "Бробакс".

Казки нового часу — це терапевтичні історії спільного досвіду українських родин, які правдиво, але делікатно пояснюватимуть дітям нові реалії, що наскрізно присутні в цікавих оповідях зі щасливими завершеннями, пише Суспільне.

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"Хоробрі казки" виходять щотижня на телеграм-каналі "Суспільне Казки" та ютуб-каналі "Бробакс" для українських дітей та їхніх батьків.

Концепти 12 тем, які лягли в основу казок — розлука, підтримка, доброта, дружба, солідарність, втрата, віра в спільну перемогу та інші.

Остання зачитана казка має назву "Воїни-котики з острова Паляниця" голосом Тараса Компаніченка. Це Історія про вільний народ та його хоробрих воїнів-котиків, які захищають свій острів від злого царя Зета та його посіпак.

Тарас Компаніченко / Суспільне

Першу казку "Вел і Цуц" зі збірки читала Юлія Саніна, лідерка гурту The Hardkiss, яка озвучує дивовижну історію про дружбу.

Юлія Саніна / Суспільне

Я дуже рада долучитися до такого потрібного проєкту. Складно навіть уявити, що переживають в душі наші діти під час війни. Ми, дорослі, намагаємося допомогти малечі пройти цей надскладний період менш травматично. Тому казкотерапія дуже важлива. Вона заспокоює, пояснює дітям їхні переживання і почуття. Я вважаю, що і дорослим не завадить пройти таку терапію", — ділиться враженнями співачка.

Казки пропрацьовували на нетравматичність з авторкою текстів Іриною Виговською, психологинею Маріанною Новаковською та соціологинею Вікторією Бриндзою.

Ілюстрації Георгія Сагітова дають простір для уяви кожного, хто слухає казки, асоціативність дозволяє домислити, дофантазувати.

Суспільне

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