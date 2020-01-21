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Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
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Автор книги "Токсичні люди" Марша Петрі Сью допоміг виділити найпоширеніші типи колег, з якими ви можете зіткнутися на більшості робіт. Зокрема, письменниця розповіла, як з ними спілкуватися. Мотайте на вус!
Почнемо з того, що авторка виділила шість основних персонажів, з якими кожен із нас може зіткнутися на роботі. Деякі з них можуть бути максимально прикрими, тож запасіться терпінням і спробуйте знайти правильний підхід.
І ще: Скільки завдань людина може виконувати одночасно
Персонаж № 1. Лиходій
Такий колега вселяє в підлеглих страх. Він може навіть влаштувати справжній шкандаль, якщо ваша думка відрізнятиметься від його геніальної стратегії бодай на дещицю.
Припиніть приймати нападки такого колеги на свій рахунок, – каже Марша. – І не намагайтеся заперечувати під час чергової тиради: на тлі гніву цієї людини навіть найбільш справедливі "але" будуть боязкими. А боязкість надихне страшилку шаленіти ще сильніше.
Персонаж № 2. Тихоня
Мовчазні люди звільняють себе від великих обсягів роботи і виконують винятково найосновніші свої обов'язки. Тихоні звикли працювати самі по собі і для самих себе.
Починати спілкуватися з такими людьми потрібно поступово і на перших порах говорити не про роботу, а про якісь інші спільні інтереси.
Розговоривши тихоню, яка тепер вважає вас мало не єдиною адекватною істотою в радіусі п'ятдесяти метрів, можна починати просити про виконання невеликих доручень (зрозуміло, по роботі), поступово даючи все складніші завдання. І завжди вимагайте звіти: це допоможе тихоням розбудити залишки відповідальності.
Персонаж № 3. Хамелеон
Крім пліток такий персонаж захоплюється привласненням чужих досягнень, а в разі проблем – терміновим пошуком будь-яких, крім себе самого, винуватців.
Хамелеони хитрі і мстиві, а тому відкриті конфлікти з ними тривалі і жорстокі, – попереджає експерт і рекомендує не вступати з хамелеонами ні у ворожі, ні в дружні відносини.
Ніколи не обговорюйте з хамелеонами робочі справи усно: відправляйте доручення і обговорюйте справи у робочих чатах або за допомогою електронних листів. Пам'ятайте, що скріншоти не горять!
Персонаж № 4. Всезнайка
Вважає свою думку єдино можливою і злиться, коли ви намагаєтеся довести, що ідея прилюдно стратити заправника принтера за вкрадену коробку з-під паперу – не найвдаліша.
Мета всезнайків – спростити собі життя. Невпевненість у своїх рішеннях вони приховують за маскою зарозумілих людей, що допомагає уникнути дискусій і корекції планів, – розповідає Маршу. – А ще всезнайки обожнюють лестощі і бути в центрі уваги.
Якщо зробити комплімент його минулим проєктам і призначити діловий обід в його улюбленому ресторані, ваші "але" будуть сприйняті максимально м'яко.
"Але в будь-якому випадку з такими особистостями краще не сперечатися", – застерігає Маршу.
Персонаж № 5. Підлабузник
Хоче сподобатися кожному, а тому береться за будь-яку роботу. Її у підлабузника стільки, що він давно перестав встигати виконувати доручення якісно і вчасно.
Таких співробітників потрібно постійно мотивувати, – говорить експерт. – Так вони почнуть вибірково ставитися до доручень і належним чином робити свою роботу. Мотивацією може бути не тільки можливість отримання премії, а й ризик звільнення за черговий зрив термінів при виконанні конкретного завдання.
Персонаж № 6. Критик
Обожнює скаржитися на життя і критикувати чужу роботу, тим самим виправдовуючи власні провали. Припинити його душевні виливи можна так: "Ти у справі або як? А то, вибач, мені ніколи".
Критики зовсім не такі вразливі, як це може здатися. Тому будьте з ними суворими, – наголошує експертка. – Так ви зможете змусити їх краще працювати, відповідати за помилки і відучити плакати в вашу жилетку.
А до якого типу колег ви можете віднести себе? Пишіть у коментарях ;)
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