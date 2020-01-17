Скільки завдань людина може виконувати одночасно

Уміння працювати в режимі багатозадачності – здавалося б, гарна якість, однак і вона може шкодити ефективності.

За результатами експерименту, проведеного в Університеті Орегону (США), навіть найрезультативнішим людям не варто спокушатися: насправді людина може одночасно концентруватися лише на 4-х завданнях, і не більше.

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Така межа встановлена самою природою, і вчені вважають, що ситуацію неможливо виправити ні вольовими зусиллями, ні кропітким тренуванням.

Також експерти виявили чітку взаємозалежність між нашою короткостроковою пам'яттю і рівнем інтелекту. Наприклад, люди з високим коефіцієнта IQ можуть паралельно виконувати ряд завдань, але при цьому провалять тест на стресостійкість або виявляться в цілому малоефективні на роботі. Річ у тому, що при значній місткості пам'ять таких людей буде заважати сама собі сконцентруватися і виконати роботу повноцінно. Такі люди схильні до рясних роздумів і аналізу, але на практиці результат від таких роздумів рідко високий.

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