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Британська компанія придумала, як заохочувати співробітників кидати курити

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Співробітники можуть отримати до 4 додаткових вихідних на рік - фото 1
Співробітники можуть отримати до 4 додаткових вихідних на рік

У британській компанії KCJ Training & Employment Solutions придумали, як заохочувати співробітників кидати курити. Директор Дон Брайден вирішив надавати тим, хто не витрачає час на перекури, по 4 додаткові вихідні на рік. Звучить дуже не зле!

Чому Брайден ввів нове правило у компанії? А тому, що співробітники, які не залежать від шкідливої звички, продовжують працювати у той момент, коли їхні колеги-курці ходять на перекури. Вихідні, власне, стали певною компенсацією зекономленого часу.

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Правило схвалили як ті, хто не курить, так і курці, – сказав Брайден. – Я нікого не дискриміную. Я хочу сказати, що якщо ти робиш перерву на сигарету – добре, зроби. Ніхто не проти. Але якщо ти кожен робочий день робиш три перерви по десять хвилин, то, виходить, витрачаєш на перекури 16 робочих днів на рік. Навіть якщо ти робиш тільки одну перерву на сигарету, на рік виходить приблизно п'яти днів.

Відмова від куріння принесе додаткові вихідні співробітникам - фото 380815
Відмова від куріння принесе додаткові вихідні співробітникам

За допомогою нового правила Брайден також розраховує відучити частину співробітників від куріння. Їм теж дістануться бонуси: якщо хтось не буде курити три місяці поспіль, йому дадуть один вихідний, а якщо пів року, то два дні.

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Джерело: BBC
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