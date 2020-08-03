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Тернопіль і Луцьк у червоній зоні, але місцева влада проти суворого карантину: головне
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З серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими райони та міста поділили на карантинні зони. Тепер обмеження встановлюються в кожному регіоні окремо відповідно до епідеміологічної ситуації. Однак не всі задоволені нововведенням.
3 серпня набуває чинності поділ України на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони за рівнем поширення коронавірусу. Найжорсткіші обмеження встановлюються саме в "червоних" регіонах, до яких належать міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
До теми: Карта карантинних зон України
Так, у "червоній" зоні заборонено:
- робота громадського транспорту; робота всіх закладів освіти;
- робота всіх закладів і установ, крім продуктових магазинів, автозаправок, СТО, аптек, фінансових установ, сервісних центрів та закладів харчування, які працюватимуть на доставку;
- робота ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів і фітнес-центрів;
- робота дитячих таборів і санаторіїв.
Також не дозволені масові заходи за участі понад 100 людей та планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги).
Місцева влада Тернополя та Луцька виступили проти нових обмежень.
Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що "ніхто не змусить жити місто в жодній зоні". За його словами, показники рівня захворюваності на COVID-19 у місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні, тому 3 серпня підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі.
Надал також звернувся до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації з вимогою не зупиняти міжміське автобусне сполучення з Тернополем та скасувати заборону зупинки на залізничній станції.
Луцьк також не збирається зупиняти громадський транспорт чи закривати будь-які заклади. На думку радника мера Ігоря Поліщука, місто віднесено до "червоного" рівня епідемічної небезпеки без будь-яких підстав. Тому луцька влада вважає, що протокол Державної комісії ТЕБ та НС та відповідна Постанова Кабміну не ґрунтуються на нормах Конституції України, тому міська рада не буде вводити жодних обмежень.
Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження, – наголосив Поліщук.
Понад 70 місцевих підприємств виступили проти незаконних обмежень та можливих штрафів у зв'язку із внесенням Луцька до "червоної" зони. Усім підприємцям, щодо яких буде складено протокол про порушення правил карантину, міськрада обіцяє надання повного спектра юридичних послуг по захисту в суді та оскарженню вказаних протоколів.
У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що повноваження встановлювати обмеження є лише в Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Органи місцевої влади можуть тільки посилювати карантин, але не пом'якшувати.
За словами Степанова, потрапити до "червоних" зон мешканці інших регіонів можуть лише власним транспортом. При в'їзді чи поверненні з Луцька, Тернополя чи Кіцманського району Буковини робити ПЛР-тест чи проходити ізоляцію не потрібно.
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