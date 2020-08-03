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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 серпня: в Україні виявлено 73 158 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 990 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 126 311 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня - фото 418841

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 73 158
Одужали 39 876
Померли 1 738

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 554) та у Львівській області (9 921). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 815

Волинська область

 3 949

Дніпропетровська область

 1 438

Донецька область

 898

Житомирська область

 1 948

Закарпатська область

 5 318

Запорізька область

 845

Івано-Франківська область

 4 914

Кіровоградська область

 711

Київ

 8 554

Київська область

 3 845

Львівська область

 9 921

Луганська область

 128

Миколаївська область

 642

Одеська область

 3 482

Полтавська область

 459

Рівненська область

 6 270

Сумська область

 541

Тернопільська область

 3 113

Харківська область

 3 950

Херсонська область

 230

Хмельницька область

 1 189

Чернівецька область

 6 143

Черкаська область

 954

Чернігівська область

 900

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-08-2020:

Захворіли 18 237 573
Одужали 11 447 153
Померли 692 851

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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