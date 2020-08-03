На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
- 78
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 серпня: в Україні виявлено 73 158 випадків коронавірусу.
Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|73 158
|Одужали
|39 876
|Померли
|1 738
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 554) та у Львівській області (9 921). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|2 815
|
Волинська область
|3 949
|
Дніпропетровська область
|1 438
|
Донецька область
|898
|
Житомирська область
|1 948
|
Закарпатська область
|5 318
|
Запорізька область
|845
|
Івано-Франківська область
|4 914
|
Кіровоградська область
|711
|
Київ
|8 554
|
Київська область
|3 845
|
Львівська область
|9 921
|
Луганська область
|128
|
Миколаївська область
|642
|
Одеська область
|3 482
|
Полтавська область
|459
|
Рівненська область
|6 270
|
Сумська область
|541
|
Тернопільська область
|3 113
|
Харківська область
|3 950
|
Херсонська область
|230
|
Хмельницька область
|1 189
|
Чернівецька область
|6 143
|
Черкаська область
|954
|
Чернігівська область
|900
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-08-2020:
|Захворіли
|18 237 573
|Одужали
|11 447 153
|Померли
|692 851
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:52Вічно юний 53-річний чоловік розкрив свій секрет: шокуючі фото
-
10:34Коли не зачинив вікно ввечері: епічне відео не для слабкодухих
-
10:16Торт з орео і нутеллою: Оля Сумська розповіла, як приготувати смачний десерт без випікання
-
09:51Які жінки частіше страждають від зайвої ваги
-
09:31Ілон Маск та Дональд Трамп прокоментували приводнення Crew Dragon
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
08:50Космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю: відео
-
08:26Ефектна Хайлі Бібер засвітила ідеальну фігуру в Instagram
-
07:51Джамала зворушила мережу знімком з крихітним сином
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
21:193 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Леся Нікітюк розбурхала шанувальників гарячим образом у крихітних трусиках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:2210 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати
-
19:47Супермодель українського походження приголомшила провокаційним образом: гарячі фото (18+)
-
19:21В ОАЕ запустили першу в арабських країнах атомну електростанцію: фото
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
18:20Гороскоп на 3 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт
-
17:23У Британії шукають м'ясоїдів, які готові стати веганами за чималі гроші
-
16:54KFC випустили помаду зі смаком курячих крилець
-
16:19Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у всій красі
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять