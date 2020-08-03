Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 3 серпня: в Україні виявлено 73 158 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 990 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 3 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 126 311 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 73 158 Одужали 39 876 Померли 1 738

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 554) та у Львівській області (9 921). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 815 Волинська область 3 949 Дніпропетровська область 1 438 Донецька область 898 Житомирська область 1 948 Закарпатська область 5 318 Запорізька область 845 Івано-Франківська область 4 914 Кіровоградська область 711 Київ 8 554 Київська область 3 845 Львівська область 9 921 Луганська область 128 Миколаївська область 642 Одеська область 3 482 Полтавська область 459 Рівненська область 6 270 Сумська область 541 Тернопільська область 3 113 Харківська область 3 950 Херсонська область 230 Хмельницька область 1 189 Чернівецька область 6 143 Черкаська область 954 Чернігівська область 900

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-08-2020:

Захворіли 18 237 573 Одужали 11 447 153 Померли 692 851 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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